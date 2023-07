Spotify costa di più, adesso si parte da 10,99 euro

Spotify ha annunciato un aumento dei prezzi per tutti i suoi piani di abbonamento. Il piano Premium costa adesso 10,99 euro al mese, un euro in più rispetto ai 9,99 euro necessari in precedenza. L’aumento del prezzo si applica agli utenti negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell’Unione Europea e in diverse altre regioni e territori.

“Per poter continuare a innovare, stiamo modificando i nostri prezzi Premium in diversi mercati di tutto il mondo”. Così ha giustificato il rincaro l’azienda in un post, che continua:

Questi aggiornamenti ci aiuteranno a continuare a offrire valore ai fan e agli artisti sulla nostra piattaforma

Oltre all’aumento del prezzo dell’abbonamento Premium, il costo del piano Duo passerà da 12,99 a 14,99 euro, mentre il piano Family aumenterà da 15,99 a 17,99 euro. Anche il piano studenti avrà un rincaro, passando da 4,99 a 5,99 euro al mese.

Spotify ha affermato che gli abbonati esistenti nei mercati interessati riceveranno una e-mail che spiegherà bene cosa accadrà ai propri account. Gli abbonati esistenti avranno un periodo di grazia di un mese prima che il nuovo prezzo diventi effettivo, secondo le FAQ dell’azienda.

Gli aumenti di prezzo non sono così sorprendenti considerando quanto avvenuto di recente nel mercato dello streaming. Nel mese di ottobre, i prezzi di Apple Music sono aumentati, mentre lo stesso è accaduto nei mesi addietro per quel che riguarda le piattaforme di streaming video più note.

Gli aumenti di prezzo di Spotify si applicheranno ai seguenti paesi: Andorra, Albania, Argentina, Austria, Australia, Bosnia ed Erzegovina, Belgio, Bulgaria, Brasile, Canada, Cile, Colombia, Costa Rica, Cipro, Danimarca, Ecuador, Estonia, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Guatemala, Hong Kong, Croazia, Indonesia, Irlanda, Israele, Islanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Lettonia, Monaco, Montenegro, Macedonia del Nord, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Nuova Zelanda, Perù, Portogallo, Serbia, Svezia, Singapore, Slovenia, Slovacchia, San Marino, Thailandia, Turchia, Stati Uniti, Kosovo.