Apple Watch Ultra farà la dieta quest’anno

Secondo una voce di corridoio pubblicata sul sito di social media cinese Weibo, il prossimo Apple Watch Ultra atteso per quest’anno sarà più leggero rispetto al modello attuale.

L’utente, conosciuto come “Setsuna Digital” o “Instant Digital”, sostiene che il nuovo Apple Watch Ultra di quest’anno avrà un peso ridotto rispetto al suo predecessore. Il modello attuale pesa 61,3 grammi, molto di più rispetto ai 32 grammi dell’Apple Watch Series 8 in alluminio da 41mm.

L’analista Apple Ming-Chi Kuo ha recentemente dichiarato che la seconda generazione dell’Apple Watch Ultra avrà pezzi meccanici stampati in 3D. I componenti potrebbero includere la Digital Crown, il Pulsante Laterale e il Pulsante di Azione, poiché sono gli unici pezzi meccanici presenti su Apple Watch Ultra. Attualmente, queste parti in titanio vengono lavorate con macchine CNC. Non è chiaro se la tecnologia di stampa 3D aiuterà Apple a ridurre il peso dell’Apple Watch Ultra, ma si prevede che migliorerà i tempi di produzione e ridurrà i costi.

Setsuna Digital ha fornito informazioni accurate sui piani di Apple in passato, come la disponibilità di iPhone 14 e iPhone 14 Plus in una nuova opzione di colore giallo nella primavera scorsa.

Si vocifera ampiamente che Apple stia pianificando di lanciare la seconda generazione dell’Apple Watch Ultra insieme ai modelli Apple Watch Serie 9 entro la fine di quest’anno, ma si sa poco riguardo agli aggiornamenti che i dispositivi potrebbero includere, se non un nuovo chip basato sull’A15 Bionic. Inoltre, secondo altri rumor il prossimo Apple Watch Ultra potrebbe includere uno schermo ancor più grande.

Se i due rumor dovessero rivelarsi esatti, gli utenti si ritroverebbero al polso uno smartwatch ancor più grande nel suo complesso, ma con un peso ridotto.

Intanto che aspettiamo di vedere questo Apple Watch Ultra 2, se volete comprare uno smartwatch di Apple e non sapete quale scegliere, potete dare un’occhiata alla nostra guida allacquisto dove confrontiamo design, schermo, materiali, funzioni e tecnologie di tutti i modelli a listino.