Facebook lancia un fondo da 10 milioni per creatori VR

Facebook ha annunciato un Creator Fund, un fondo da 10 milioni di dollari per incoraggiare le persone a sviluppare software per la piattaforma Horizon VR di sua proprietà (attualmente accessibile in versione beta), oggi conosciuta come Horizon Worlds. Si parla di 10.000 dollari in contanti per i primi tre partecipanti che si classificheranno sul podio di ciascuna delle diverse serie di competizioni dal titolo “I migliori mondi di Horizon” previste per far sì che sulla piattaforma circoli un maggiore numero di contenuti e forme di intrattenimento in Realtà Virtuale capaci di attirare l’interesse degli utenti.

Un’altra parte dei fondi messi in campo da Facebook sarà impiegato in quello che l’azienda chiama Creator Accelerator Program, un programma ideato per offrire a persone con background diversi un corso accelerato di livello avanzato dedicato alla creazione di contenuti per Horizon Worlds. Nel mese di settembre è stato portato a termine un progetto pilota di questo programma e per la prossima iterazione, fissata per l’inizio 2022 le iscrizioni saranno aperte nel mese di novembre. Una terza e ultima fetta di tale investimento è invece destinata a finanziare tutti quegli sviluppatori che intendono realizzare software per la piattaforma VR di Facebook su richiesta e per temi specifici.

Così, questo Creator Fund potrebbe aiutare Facebook nella sua crescita all’interno dei mondi virtuali, un segmento della tecnologia per cui l’azienda sta investendo molto. Basti pensare ai diversi visori dell’ecosistema Oculus VR in commercio e alle recenti dichiarazioni dell’amministratore delegato Mark Zuckerberg.

Il dirigente vorrebbe che le persone vedessero Facebook come «una società del metaverso», termine coniato da Neal Stephenson nel libro di fantascienza cyberpunk del ’92 intitolato Snow Crash che indica una realtà virtuale condivisa tramite internet, dove si è rappresentati in tre dimensioni attraverso il proprio avatar. Un esempio di ciò lo ritroviamo nell’app Horizons Workrooms di Facebook, progettata per fungere da sala riunioni in VR per gli incontri aziendali.

La corsa di Facebook nella costruzione di questa piattaforma e investimenti come questo con cui si intende convincere gli sviluppatori a creare software per essa è anche segnata dal fatto che sul mercato c’è già una forte concorrenza, data ad esempio da aziende del calibro di Epic Games (lo sviluppatore di Fortnite, ndr) e Roblox, che si affidano entrambe in misura importante sui contenuti creati dagli utenti.

La speranza è che questo sia soltanto il primo di una serie di investimenti in questa direzione, anche perché i 10 milioni di dollari del Creator Fund rappresentano una goccia nel mare se confrontati agli oltre 10 miliardi di dollari che Facebook ha guadagnato soltanto nel corso del secondo trimestre di quest’anno. Al contrario, c’è il rischio che Horizons si trasformi nell’ennesima piattaforma in cui i creatori di contenuti combattono per le briciole mentre il proprietario ne raccoglie i frutti.