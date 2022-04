Brave, il browser per la privacy blocca le pagine Google AMP

Brave, il browser incentrato sulla privacy, ha annunciato una nuova funzione che bypassa le pagine renderizzate con il framework AMP di Google e reindirizza automaticamente gli utenti al sito web originale.

AMP, acronimo per Accelerated Mobile Pages, è il sottoinsieme non standard di HTML di Google che esegue il rendering del contenuto della pagina per farlo sembrare proveniente dal sito web dell’editore originale, quando in realtà viene fornito dai server di Google.

Google afferma che AMP migliora le prestazioni del sito web e semplifica l’esperienza di navigazione, ma alcuni critici ritengono che il framework favorisca la monopolizzazione del web, risultando dannoso per la privacy, poiché fornisce a Google ancora più informazioni su quali pagine gli utenti visitano e su come interagiscono con queste ultime.

In un post sul blog che annuncia la funzione per bypassare le pagine AMP, chiamata De-AMP, Brave ha spiegato come “proteggerebbe” gli utenti da AMP in diversi modi.

Ove possibile, De-AMP riscriverà link e URL per impedire agli utenti di visitare del tutto le pagine AMP. E nei casi in cui ciò non sia possibile, Brave reindirizzerà comunque gli utenti lontano dalle pagine AMP prima ancora che questa venga renderizzata, impedendo che il caricamento e l’esecuzione del codice AMP/Google.

Google sta attualmente sviluppando un successore di AMP, sulla base delle sue proposte Signed Exchange e WebBundle, entrambe precedentemente criticate da Brave per motivi di controllo degli utenti, prestazioni e privacy.

L’anno scorso, Brave ha abbandonato Google come motore di ricerca predefinito e lo ha sostituito con Brave Search più orientata alla privacy, che utilizza un indice indipendente e non tiene traccia degli utenti o delle loro ricerche. Brave è disponbile come software per Mac Intel e anche in una versione per Mac Apple Silicon, oltre che per iPhonee, iPad e Android.

Sempre in tema privacy, secondo un report sempre più utenti usano le funzioni di trasparenza del tracciamento app di Apple.