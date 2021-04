Il browser Opera ora nativo per i Mac M1

Gli sviluppatori di Opera hanno annunciato la versione nativa del browser omonimo per i Mac con M1, release che offre maggiore velocità e fluidità sui Mac con processori Apple Silicon.

Opera funzionava già sui Mac con M1 ma la versione specificatamente ottimizzata è ovviamente più veloce ed efficiente. Gli sviluppatori riferiscono che l’aggiornamento consente di avere un browser che esegue le varie attività due volte più velocemente rispetto alla versione non ottimizzata per CPU Intel.

Per installare Opera basta scaricare il file di installazione da qui e avviare la procedura di installazione; al termine della procedura di setup, sarà possibile richiamare il browser dalla cartella Applicazioni.

Oltre al supporto per i Mac con processori M1, Opera riferisce che gli utenti possono ora impostare scorciatoie di tastiera personalizzate per accedere alla funzionalità “Flow” (per la condivisione dei link, video, immagini e note), al crypto wallet (per pagamenti sicuri con le criptovalite) e al Player integrato (per musica e podcast).

Tra le peculiarità di Opera: la VPN integrata che riduce il tracciamento delle attività online e protegge la navigazione, funzionalità per il blocco della pubblicità e il mining delle criptovalute, i messanger integrati che consentono di chattare con gli amici e navigare simultaneamente, senza bisogno di spostarsi tra schede o programmi, la possibilità di organizzare gruppi di schede in “Contesti” separati secondo le proprie preferenze.

Opera è disponibile per Mac, PC, Android e iOS. Il software è freeware e multipiattaforma ed è l’ultimo dei browser ottimizzati per i Mac M1: la versione ottimizzata di Google Chrome è disponibile da novembre 2020, Firefox è disponibile da dicembre 2020. Safari è integrato direttamente nel sistema operativo ed è ovviamente già ottimizzato per i Mac M1.