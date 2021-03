InDesign, prima beta per i Mac con Apple Silicon

Adobe ha rilasciato la prima beta di InDesign ottimizzata per i nuovi Mac con processori Apple Silicon, integrati nei Mac di ultima generazione (MacBook Air, MacBook Pro 13″ e Mac Mini).

Una versione beta di InDesign è disponibile dall’app desktop “Creative Cloud” nella sezione che consente di scaricare il software in beta. Se non compare, è possibile forzare la ricerca degli aggiornamenti dal menu Aiuto, altrimenti scollegarsi ed eseguire di nuovo il login al proprio account.

Adobe elenca qui le funzioni che mancano e quelle che ancora presentano dei di bug e sulle quali bisognerà lavorare (ricordiamo che è pur sempre una beta). Adobe sta lavorando sulle versioni ottimizzate per i processori M1 di Premiere Pro, Premiere Rush e Audition. . Dovrebbe successivamente arrivare il turno di Illustrator, ma anche di Lightroom Classic e After Effects. Di poco è disponibile la versione ottimizzata per M1 e definitiva di Photoshop (che risulta fino al 50% più veloce rispetto ai Mac del 2019), preceduta ancora prima da Lightroom.

