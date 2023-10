Citroën ha presentato la ë-C3 100% elettrica a meno di 25.000 Euro

Citroën ha presentato la C3 di quarta generazione, city car disponibile per la prima volta in versione 100% elettrica.

Per questa vettura di segmento B la casa automobilistica riferisce di sospensioni con smorzatori idraulici progressivi come equipaggiamento di serie e abitacolo spazioso con superfici semplici ma raffinate. La nuova Panda Fiat elettrica sarà probabilmente molto simile a questo modello e sicuramente basata sulla stessa piattaforma del gruppo Stellantis.

L’abitacolo, più alto, offre vani portaoggetti sui pannelli delle porte, sulla console centrale e sotto il bracciolo centrale, mentre la console centrale è provvista di un tappetino di ricarica wireless (di serie sulle versioni “Max”).

Gli schienali posteriori frazionabili 60-40 (di serie sulla versione Max ma non presenti sulla versione base) e la larghezza tra i passaruota posteriori di 1015 mm consentono di trasportare oggetti di grandi dimensioni, mentre i 310 litri di volume del bagagliaio dietro i sedili posteriori sono sufficienti per la maggior parte delle uscite per lo shopping.

La piattaforma nativa BEV utilizza un pacco batterie LFP (litio ferro fosfato) da 44 kWh indicata come in grao di garantire un’autonomia di guida fino a 320 km nel ciclo WLTP. La ricarica rapida a corrente continua da 100 kW consente di passare dal 20 all’80% della capacità in 26 minuti.

La ricarica standard a corrente alternata, dal 20% all’80%, richiede circa 4 ore e 10 minuti utilizzando una potenza di 7kW, o 2 ore e 50 se è disponibile una potenza di 11kW. L’accesso alle strutture di ricarica a corrente alternata sia domestiche che pubbliche è facilitato dal cavo Mode 3 fornito in dotazione, utulizzabile per la ricarica a casa tramite una Wallbox e per le stazioni di ricarica pubbliche. Il cavo consente una ricarica da una Wallbox monofase da 7,4 kW o trifase da 11 kW.

Con il motore da 83 kW (113 CV) e il cambio automatico che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 11 secondi e una velocità massima di 135 km/h, Nuova ë-C3 è presentata come in grado di offrire potenza e prestazioni per affrontare la guida quotidiana e il traffico, segnatamente negli ambienti urbani e suburbani.

È possibile pianificare i viaggi, monitorare lo stato di carica e il livello della batteria in tempo reale grazie con l’app e-ROUTES. Quest’ultima fa parte dell’abbonamento ai servizi connessi “Connect Plus”. Utilizzando l’App MyCitroën, i conducenti di ë-C3 potranno gestire gli orari della ricarica, programmare il preriscaldamento o precondizionamento del veicolo, controllare il livello di carica della batteria e l’ubicazione del veicolo a distanza.

La ë-C3 adotta il nuovo Head-Up Display Citroën che riflette le informazioni del veicolo su una sezione nera lucida tra la parte superiore del cruscotto e la parte inferiore del parabrezza. Questa soluzione garantisce che non ci sia una duplicazione delle informazioni, come avverrebbe tradizionalmente tra il sistema Head-Up Display e il quadro strumenti, e permette al conducente di accedere a informazioni chiave senza distogliere lo sguardo dalla strada.

Il volante multifunzione compatto è più piccolo e maneggevole, ed è regolabile in altezza e inclinazione per evitare interferenze con l’Head-Up Display quando quest’ultimo è in funzione.

Al centro della plancia è presente uno schermo di infotainment flottante, a colori, da 10,25 pollici, leggermente inclinato verso il guidatore, mentre il sistema “My Citroen Play with Smartphone Station” con un’App dedicata è offerto di serie ai proprietari del modello base “You” per accedere a musica, radio, chiamate e navigazione tramite il proprio dispositivo.

Tecnologie di assistenza alla guida

La vettura vanta una buona dotazione delle più recenti tecnologie di assistenza alla guida: Active Safety Brake (tema di frenata d’emergenza che funziona da 5 a 135 km/h, di giorno e di notte, e contribuisce a ridurre le lesioni agli occupanti del veicolo, ai pedoni e ai ciclisti), Active Lane Departure Warning System (sistema di avviso di superamento involontario della linea di carreggiata), Driver Attention Alert (avvisa il guidatore se la traiettoria del veicolo è inadeguata all’interno della sua corsia), Coffee Break Alert (consiglia al conducente di fare una pausa dopo 2 ore di guida continua a una velocità superiore a 65 km/h e viene ripetuto ad ogni ora successiva se non viene fatta alcuna pausa).

Speed Limit Recognition (legge i cartelli dei limiti di velocità e li visualizza sull’Head-Up Display), Electric Parking Brake (freno di stazionamento elettrico), sensori di parcheggio posteriori e telecamera posteriore ( si attiva quando si inserisce la retromarcia per fornire la visuale dietro il veicolo).

ë-C3 con un’autonomia di 320 km sarà offerta a un prezzo di listino a partire da 23 900 Euro. Citroën ë-C3 con un’autonomia di 200 km arriverà sul mercato nel 2025 con prezzi a partire da 19.990 euro.

