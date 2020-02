L’app Strava ora sincronizza i dati degli allenamenti con l’Apple Watch

Strava è un’app apprezzata da atleti che permette di trasforma l’iPhone in un sofisticato computer per la corsa e il ciclismo. Avviando l’app prima di un’attività è possibile monitorare le statistiche di prestazione preferite. L’app si sincronizza con la maggiorparte dei dispositivi, il telefono, cardiofrequenzimetro o misuratore di potenza, e anche con Apple Watch. registra tutti i parametri delle prestazioni che è possibile immaginare.

Gli sviluppatori ora hanno aggiunto la sincronizzazione con l’app Salute di Apple, permettendo di ottenere i dati degli ultimi 30 giorni. È possibile selezionare gli allenamenti da condividere, assegnare un titolo e aggiungere foto per evidenziare con altri i risultati raggiunti.

È sfruttata una comunicazione di tipo bidirezionale: è possibile inviare le attività dall’app Strava all’app Salute, sincronizzando automaticamente i dati anche se non indossiamo l’Apple Watch. Come sempre l’app Salute conta automaticamente i passi e misura le distanze percorse camminando e correndo. Inoltre, se abbiamo un Apple Watch, questo tiene automaticamente traccia di tutti i nostri dati di Attività. Esistono app di terze parti che consentono di monitorare lo stato di salite e queste possono essere aggiunte all’app Salute per avere tutte le informazioni in un unico posto.

L’app di Strava è anche una sorta di social network. È possibile registra un’attività e andare sull’elenco o Strava, dove mici e follower possono condividere le loro gare e i loro allenamenti, assegnare “kudos” a determinate prestazioni e lasciare commenti sulle rispettive attività. Attivando Beacon è possibile condividere la propria posizione in tempo reale con amici, partner, genitore, coach e altri.

L’app Strava richiede iOS 12.0 e watchOS 4.0 o versione successiva, è compatibile con iPhone, iPad e iPod touch, “pesa” 168,4MB e si scarica gratis dall’App Store. Sono offerte funzionalotà premium con acquisti in-app: 6,99 € per un mese, 64,99 € per un anno.