Il display in vetro flessibile di Galaxy Z Flip non sembra particolarmente resistente

Tra le peculiarità dello smartphone pieghevole Galaxy Z Flip, un vetro flessibile definito “unico nel suo genere”, che “sfida le leggi della fisica” grazie a un display da 6,7 pollici che si ripiega in un form factor compatto.

Samsung evidenzia che il dispositivo è elegante e compatto, riferisce che lo schermo non è POLED (Plastic OLED) come quello del Galaxy Fold, che l’Ultra Thin Glass (UTG) dell’Infinity Flex Display permette di rendere il dispositivo più sottile e un foro centrale elimina la presenza del notch.

Zach Nelson (lo youtuber di JerryRigEverything), ha sottoposto lo schermo del Galaxy Z Flip alle sue consuete prove di durata e i risultati non sono positivi. Il dispositivo è sensibile ai graffi come gli smartphone con tecnologia POLED, come il Fold e il Motorola Razr, e anche un’unghia può lasciare segni. Nelle prove con oggetti appuntiti e il test con la fiamma di un accendino, non se l’è cavata meglio.

Secondo Nelson, quello di Samsung non è in realtà un vero vetro ma potrebbe essere un ibrido vetro-polimero. Ad una richiesta di informazioni da parte del sito egadget, Samsung ha risposto che lo schermo Ultra Thin Glass di Z Flip “deve essere maneggiato con cura” e che è presente uno “strato protettivo” sulla parte superiore del vetro. La facilità con cui si graffia ed è possibile forare il display evidenzia che vetro di questo prodotto non è molto resistente.

L’azienda ha ad ogni modo fatto sapere che se il vetro si rompe offre una sostituzione dello schermo. All’interno della confezione si trova Samsung Care+, assicurazione che protegge da danni accidentali. È garantita una sola sostituzione per danni di questo tipo, da effettuare ovviamente esclusivamente da centri autorizzati.

C’è da dire che proprio per la particolare forma del telefono sarà difficile farlo venire a contatto con altri oggetti come chiavi o chiavette quando sarà riposto nello vostre tasche.

Galaxy Z Flip è e nelle colorazioni Mirror Purple e Mirror Black, Il prezzo di listino è di €1.520.