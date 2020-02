Canon presenta la nuova EOS 850D: reflex APS-C leggera, versatile e connessa

In un evento speciale dedicato alla stampa italiana che ha visto l’introduzione nel nostro paese del top di gamma Canon 1D X Mark III già visto a Las Vegas, nuovi servizi, obiettivi e stampanti di cui vi parleremo in altri articoli dedicati Canon ha annunciato la nuova EOS 850D, fotocamera reflex DSLR leggera, versatile e connessa, potenziata dal veloce processore Canon DIGIC 8.

EOS 850D dispone di un sensore CMOS in formato APS-C da 24.1 megapixel e la capacità di girare video 4K e va a posizionarsi nella parte superiore della gamma consumer e alla base dei dispositivi per amatori evoluti sommando in se le capacità di due modelli EOS700D e EOS77D.

Il legame con i modelli professionali è dato dal design ergonomico che prevede una ghiera superiore e una posteriore per un doppio controllo sia della velocità di scatto sia dell’apertura.

Il sensore APS-C della fotocamera offre un elevato livello di controllo della profondità di campo, che garantisce immagini nitide con sfondi sfuocati per dare risalto ai soggetti. Anche quando questi ultimi sono in rapido movimento o distanti come ad esempio gli uccelli in volo, i 24.1 megapixel offrono un’ampia risoluzione, utile per ritagliare le immagini in post-produzione.

Il sensore produce immagini ad alta risoluzione senza compromettere le prestazioni anche in condizioni di scarsa illuminazione, risultando perfetto per scattare ritratti in spazi chiusi. La nuova fotocamera è parte del sistema Canon EOS: è possibile quindi utilizzare qualsiasi obiettivo EF o EF-S, aggiungere un flash Speedlite per ottenere effetti di illuminazione creativa o collegare un microfono esterno tramite presa jack da 3,5 mm.

Con l’obiettivo EF-S 18-55mm F/4-5.6 IS STM, si possono realizzare scatti e riprese in una miriade di scenari diversi.

EOS 850D dispone della tecnologia di messa a fuoco automatica (AF) Intelligent Tracking (iTR) proveniente dalla gamma professionale e ottenuta tramite l’ausilio del sensore esposimetrico da 220.000 Pixel RGB+ IR: funziona confrontando i dati di esposizione automatica ad alta risoluzione con il sensore AF, la messa a fuoco automatica iTR garantisce reattività e precisione ad alta velocità, ideali per la fotografia sportiva e naturalistica a livello professionale.

E’ possibile il rilevamento automatico del volto attraverso il mirino ottico.

Il tracking dell’autofocus è estremamente rapido e preciso grazie al sensore AF da 45 punti a croce e al Dual Pixel CMOS AF, mentre il rilevamento del volto risulta più affidabile per una migliore valutazione dell’esposizione quando i soggetti si trovano all’interno dell’inquadratura.

EOS 850D è in grado di eseguire scatti continui a 7 fps e permette un inseguimento accurato dei soggetti in movimento in modo molto semplice. Per offrire la flessibilità di poter scattare da punti di vista e angolazioni differenti, la fotocamera è dotata di uno schermo touchscreen ad angolazione variabile che può essere posizionato praticamente in qualsiasi angolo.

Grazie al processore DIGIC 8. Canon EOS 850D può registrare video in Full HD fino a 60p , e 4K fino a 25p. Qui tutte le combinazioni: Full HD a 24, 25, 30, 50, 60p e 4K a 24 e 25p; è inoltre possibile configurare i filmati time-lapse e la selezione automatica delle scene.

EOS 850D è dotata di stabilizzazione IS a 5 assi, per contrastare il fastidioso effetto mosso, tipico della ripresa a mano libera ed ottenere video fluidi e stabili.

Con la tecnologia Dual Pixel CMOS AF, durante l’acquisizione di immagini in modalità Live View, si ha un controllo ultra-preciso di selezione del punto focale grazie ai 143 punti in modalità automatica o ai 3.975 punti in selezione manuale.

La funzione di scatto remoto in Live View offre un controllo esteso, incluso il rilascio dell’otturatore da remoto e la possibilità di visualizzare i contenuti dal proprio smartphone anche a distanza. Con la modalità di scatto in RAW, si possono utilizzare tutte le informazioni acquisite dal sensore, mentre il formato C-RAW produce file di dimensioni inferiori che permettono quasi di raddoppiare il buffer di scatto continuo, da 40 a 75 immagini.

Con il sistema di editing RAW integrato nella fotocamera, gli utenti possono perfezionare le proprie immagini anche senza un computer o un dispositivo mobile.

Wi-Fi e Bluetooth

Le opzioni di connettività offrono diverse modalità di condivisione oltre a una maggiore sicurezza durante la fase di acquisizione. Grazie a connettività Wi-Fi a 2,4 GHz e Bluetooth a basso consumo, è possibile collegare Canon EOS 850D al proprio dispositivo iOS o Android tramite l’app Canon Camera Connect: si potrà così modificare e condividere a piacere immagini di alta qualità. L’utente può scaricare i contenuti su un dispositivo smart e scegliere di modificarli, postarli sui social media o condividerli con familiari e amici. Con questa integrazione, è possibile compiere facilmente operazioni di editing utilizzando DPP Express per iPad[3]: un workflow RAW completo anche in movimento. Auto Image Sync fornisce inoltre un backup veloce e sicuro di foto e filmati sul computer tramite Image Transfer Utility 2.

Particolarmente adatta agli appassionati di fotografia che desiderano progredire nel controllo creativo, questa impressionante fotocamera reflex cattura immagini dettagliate e potenti filmati 4K.

Dati principali

Sensore CMOS in formato APS-C da 24.1 megapixel

Scatto continuo a 7 fps

4K (AF a contrasto) 24p/25p

Full HD con Dual Pixel CMOS AF fino a 60p

Sistema da 45 punti AF a croce

Sensore esposimetrico IR + RGB da 220.000 pixel con sistema anti-flickering (uguale a 90D)

Intelligent Tracking (iTR) AF

Funzione Rilevamento Occhio AF (con tracciamento)

Processore d’immagine DIGIC 8

Disponibilità e prezzo

Canon EOS 850D sarà disponibile a partire dal 30 aprile al prezzo suggerito di 949€ (iva Inclusa) per il solo corpo macchina; EOS 850D con obiettivo EF-S 18-55mm al prezzo suggerito di 1.049€; EOS 850D con obiettivo EF-S 18-135mm verrò venduta al prezzo suggerito di 1.359€.

Per maggiori informazioni sulla Canon EOS 850D visitate questa pagina