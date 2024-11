Il Black Friday vi offre Amazfit Balance a 169 euro

Quest'anno, il Black Friday 2024 porta un'occasione da non perdere per chi fosse alla ricerca di uno smartwatch: Amazfit Balance è disponibile a soli 169€, invece di 209€. Un mix perfetto di innovazione, design e funzionalità per chi desidera il massimo dal proprio orologio smart, adesso anche con il nuovo assistente vocale proprietario. Tra le prime novità di questo Amazfit Balance il supporto al controllo vocale avanzato con AI. Grazie alla tecnologia Zepp Flow e al supporto GPT-4.0 di OpenAI è possibile controllare lo smartwatch con semplici comandi vocali. Grazie all'assistente è possibile cambiare impostazioni, inviare risposte vocali su app come WhatsApp (per Android) e altro ancora, direttamente dal polso. Offre un design sottile ed elegante, ispirato all'eleganza degli orologi classici e alle linee sofisticate delle auto di lusso. Amazfit Balance si distingue per il suo telaio metallico ultraleggero, con un peso di soli 35 grammi, mentre sul frontale presenta uno schermo AMOLED da 1,5 pollici, con risoluzione 480×480, rifinito con una lunetta in vetro antiriflesso di altissima qualità. Offre una batteria di lunga durata: con una sola carica, Amazfit Balance offre fino a 14 giorni di autonomia, dunque un compagno ideale per chi è sempre in movimento, sia per lavoro che per piacere. Supporta i pagamenti contactless con Zepp Pay, potendo effettuare pagamenti veloci e sicuri. Si tratta di una piattaforma sviluppata in collaborazione con Mastercard, che permette di collegare fino a 8 carte bancarie. L'orologio integra anche sensore GPS avanzato, grazie al quale poter consultare mappe offline gratuite. Ancora, l'intelligenza artificiale crea programmi di allenamento su misura, bilanciando attività e recupero per allenarsi in modo più efficace. Con il suo mix di funzioni intelligenti, estetica raffinata e praticità, Amazfit Balance si conferma uno dei migliori smartwatch sul mercato.

