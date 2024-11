Caricatore Apple Watch a portachiavi, tascabile e colorato a solo 1 €

Pubblicità

Ecco un caricatore per Apple Watch che non dovreste farvi sfuggire, specie a fronte del super-prezzo in offerta di soli 1 €: si tratta di una versione portachiavi, perfetta da portare in viaggio o da tenere sempre in borsa e poi tirare fuori al momento opportuno.

È compatibile con tutti gli Apple Watch attualmente esistenti e date le sue ridotte dimensioni è una buona scelta per ricaricare lo smartwatch in giro lasciando a casa quello originale. La forma è quadrata: misura 3 cm per lato ed è spesso appena 0,9 cm, quindi lo infilate anche in tasca senza grossi fastidi.

Il cavetto però dovete mettercelo voi perché non lo trovate in confezione. Potete usarne uno Lightning oppure quello USB-C datosi che sono presenti entrambe le porte lungo la cornice. Fatto questo vi basta poi collegare l’alimentatore per cominciare ad usarlo come un qualsiasi caricatore per Apple Watch.

L’ideale a questo punto sarebbe accompagnarlo a quei cavetti corti da 10-15 cm che si comprano ormai ovunque, perché così diventa una delle soluzioni più portatili di cui possiate dotarvi.

Se vi interessa continuate a leggere per scoprire come comprarlo in offerta: sappiate che è disponibile in 6 diverse colorazioni – verde, rosso, blu, nero, argento e oro – in modo da poterlo adattare ai vostri gusti.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 8 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare l’88% andando a spendere meno di 1 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.