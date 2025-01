CarPlay e Android Auto diventano wireless con l’adattatore in offerta

Pubblicità

Sono sempre di più le autoradio compatibili con Apple CarPlay e Android Auto. Se la vostra ha una vecchia versione cablata potete renderla wireless acquistando questo piccolo adattatore in promozione.

D’altronde questi sistemi sono ormai irrinunciabili perché permettono di accedere facilmente alle app, alle mappe e a tutte le funzioni del proprio smartphone direttamente dal display dell’auto, senza tuttavia distrarre dalla guida.

L’adattatore in promozione è progettato per fare una cosa sola, ma la fa benissimo: trasformare l’impianto cablato dell’auto in una versione wireless, eliminando quindi la necessità di cavi fisici pur garantendo una connessione rapida e stabile con il telefono.

L’installazione è davvero semplice: basta infilare l’adattatore nella porta USB dell’automobile e avviare il processo di connessione Bluetooth. Grazie al sistema Plug and Play, il dispositivo si configura automaticamente.

La connessione wireless passa attraverso la rete Wi-Fi a 5.8 GHz, una frequenza che in genere offre una qualità elevata nella trasmissione dei dati e al contempo riduce al minimo il rischio di interruzioni durante l’uso.

Questo adattatore è compatibile con il 99% delle auto attualmente in circolazione: secondo quanto spiega il produttore, se l’auto è già compatibile con CarPlay e/o Android Auto, questo adattatore funzionerà.

Sappiate soltanto che se lo usate con iPhone per CarPlay, c’è bisogno di iOS 10 o una versione successiva; per Android Auto invece avete bisogno di almeno Android 11.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 27 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 56% andando a spendere intorno ai 12 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

