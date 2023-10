CARPURIDE: Android Auto e CarPlay su tutte le auto a un prezzo assurdo su Amazon

Tra gli sconti proposti su Amazon per la festa delle offerte Prime c’è anche il CARPURIDE, il display che porta Android Auto e carPlay in qualsiasi auto, aggiungendo anche una telecamera posteriore da visualizzare a schermo. Al momento, su Amazon si acquista a 169 euro, anziché 239, cliccando direttamente a questo indirizzo.

Non solo, il sistema rende Carplay e Android Auto completamente wireless, senza necessitò di dover collegare alcun cavo. In questo modo sarà possibile ottenere i sistemi di infotainment Apple o Google in qualsiasi automobile, anche quelle più datate non dotate di uno schermo integrato nel cruscotto.

Il sistema in offerta propone anche lo Screen mirroring, per visualizzare integralmente lo schermo dello smartphone sul display esterno. Questa funzione, però, è limitata ad Android con cavo USB connesso.

Il kit include anche una fotocamera posteriore, da installare sul retro del veicolo, così da poter essere utilizzata nei parcheggi. Naturalmente, il flusso video durante la retromarcia potrà essere visualizzato a schermo.

Di CARPURIDE vi abbiamo proposto una recensione completa a questo indirizzo. Si tratta di un modello diverso da quello in offerta, che renderà certamente l’idea di come funziona il sistema.

Per acquistare CARPURIDE in offerta su Amazon non vi resta che cliccare su questo indirizzo.