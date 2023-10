Le batterie e power station Bluetti sono in sconto per la Festa delle Offerte Prime

Le power station Bluetti sono una risorsa sia per chi fa vita nomade con camper e van sia per chi vuole una alimentazione sempre pronta per svago e per lavoro. I modelli più potenti sono in grado di fornire una riserva di energia per una intera casa e, se collegati ai pannelli fotovoltaici abbinabili, possono accumulare l’energia solare per rendersi indipendenti in quei casi in cui non è disponibile un allaccio alla rete.

Per la Festa delle offerte Prime Bluetti sconta fino al 40% rispetto al prezzo di listino (gli sconti sotto riportati sono riferiti al prezzo medio recente) molte delle sue powerstation per tutte le esigenze anche in kti con i suoi pannelli solari.

Potete dare un’occhiata all’intera promozione Bluetti spulciando la lista qui sotto: vi ricordiamo che questi sconti, salvo esaurimento scorte, terminano alla mezzanotte di oggi.

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB3A, 268Wh LiFePO4 Batteria Backup 600W (1200W Picco) AC Uscita, Ricarica da 0-80% in 30 Minuti, Generatore Solare per Campeggio (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 229,00 € – invece di 264,00 €

sconto 5% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB55, 537Wh LiFePO4 Batteria Backup w/ 2 700W AC Uscite (1400W Picco), 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Emergenza (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 409,00 € – invece di 449,00 €

sconto 9% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore Solare EB3A con PV120 Pannello Solare Incluso, 268Wh Centrale Elettrica Portatile 1 600W (1200W Picco) AC Uscia, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio all’Aperto, Emergenza In offerta a 533,00 € – invece di 578,00 €

sconto 8% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile EB70, 716Wh LiFePO4 Batteria Backup, 2 1000W AC Uscite (1400W Picco) 100W Type-C, Generatore Solare per Campeggio, Viaggio, Off-grid (Pannello Solare Opzionale) In offerta a 599,00 € – invece di 769,00 €

sconto 22% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore Solare EB55 con PV120 Pannello Solare Incluso, 537Wh Centrale Elettrica Portatile 2 700W (1400W Picco) AC Uscita, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio all’Aperto, Viaggio In offerta a 678,00 € – invece di 699,00 €

sconto 3% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Generatore EB70 e PV200 Pannello Solare, 716Wh Centrale Elettrica Portatile 2 230V/1000W AC Uscite, da 200W, LiFePO4 Batteria Backup per Campeggio, Emergenza In offerta a 998,00 € – invece di 1.048,00 €

sconto 5% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC180, 1152Wh LiFePO4 Generatore Solare 2 1800W (2700W Picco) AC Uscite, 0-80% in 45 Min, Emergenza Elettricità per Campeggio, Fuori Rete, Interruzioni Corrente In offerta a 899,00 € – invece di 1099,00 €

sconto 18% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200P, 2000Wh LiFePO4 Batteria Backup, 2 2000W AC Uscite (4800W Picco), Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza In offerta a 1.070,00 € – invece di 1.q99,00 €

sconto 10% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

BLUETTI Centrale Elettrica Portatile AC200MAX, 2048Wh LiFePO4 Batteria Backup, Espandibile a 8192Wh w/ 4 2200W AC Prese (4800W Picco), 30A RV, Generatore Solare per Campeggio, Domestico, Emergenza In offerta a 1.499,00 € – invece di 1.799,00 €

sconto 17% – fino a 11 ott 23

Click qui per approfondire

Ecco alcune delle offerte già segnalate su macitynet

Smartphone

Accessori e Software Mac, iPhone, iPad, PC e Android

Memorie e SSD

Audio, Video, TV

Sport, Salute, Vita all’aperto, Tempo Libero e Viaggi

Smart Home, Casa e Giardino

Foto e Video digitale, Podcast e creatività

Prodotti Smart a marchio Amazon

Vi ricordiamo che è possibile anche iscriversi ai nostri canali offerte telegram per le offerte lampo che durano solo poche ore o sono ad esaurimento. Ne abbiamo due: uno per le promozioni di elettronica e uno in cui pubblichiamo offerte di moda, cucina, prodotti per la casa e così via. Qui vi spieghiamo come funzionano. Qui sotto trovate i link per iscrivervi:

Click per il canale della tecnologia | Click qui per il canale “oltre tech”.