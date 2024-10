Stable Diffusion 3.5 genera meno mostri e pelle più realistica

Pubblicità

Il modello Stable Diffusion, un’alternativa open-source ai generatori di immagini AI come Midjourney e DALL-E, è stato aggiornato alla versione 3.5: l’ultima versione punta a correggere molti dei problemi riscontrati nella versione Stable Diffusion 3 Medium, che aveva ricevuto critiche da più parti.

Stability AI afferma che la versione 3.5 è più precisa nel restituire risultati partendo dai prompt rispetto ad altri generatori di immagini e offre una qualità di output paragonabile a quella di modelli più grandi. Inoltre, è stato ottimizzato per produrre una maggiore varietà di stili, tonalità della pelle e caratteristiche fisiche, senza necessità di specificarlo nei comandi.

La versione 3.5 è disponibile in tre varianti. Stable Diffusion 3.5 Large è la più potente, quella che offre la qualità più alta. Stability AI afferma che questo modello è adatto addirittura a generare contenuti per utilizzi professionali.

La seconda versione, Stable Diffusion 3.5 Large Turbo è una versione enucleata dal modello principale, con un focus maggiore sull’efficienza rispetto alla qualità massima. Ad ogni modo, Stability AI sostiene che anche la versione Turbo sia comunque in grado di produrre “immagini di alta qualità con eccezionale aderenza ai prompt” in appena quattro passaggi.

Infine, l’ultima versione è Stable Diffusion 3.5 Medium, progettata per funzionare sull’hardware degli utenti finali, in grado di bilanciare qualità e semplicità nell’utilizzo. Questo modello permette di generare immagini con una risoluzione compresa tra 0,25 e 2 megapixel. Tuttavia, a differenza delle prime due varianti già disponibili, Stable Diffusion 3.5 Medium sarà rilasciato il 29 ottobre.

Questo aggiornamento e il lancio di queste tre nuove versioni cerca di correre ai ripari rispetto alla versione Stable Diffusion 3 Medium, il cui lancio è avvenuto a giugno scorso; l’azienda stessa ha ammesso che la precedente versione “non ha pienamente soddisfatto gli standard né le aspettative della comunità”, in quanto generava immagini grottesche e disturbanti in risposta a prompt non richiesti.

Per questo, le menzioni di un'aderenza "eccellente" ai prompt degli utenti nell'annuncio di questa nuova versione non sembrano casuali.