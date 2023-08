iPhone 15 e 15 Pro, i cavi di ricarica confermano i nuovi colori

Apple svelerà la sua nuova linea iPhone 15 in una gamma di nuovi colori in un evento speciale che si terrà probabilmente il 12 settembre. Ecco tutti i colori che ci si aspetta di vedere per i quattro modelli: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Non solo, spunta la foto dei cavi abbinati alle diverse tonalità.

Negli ultimi anni, le linee di iPhone sono state lanciate con cinque opzioni di colore, con una sesta opzione successiva in primavera per stimolare le vendite a metà ciclo di vita del dispositivo.

Apple si aspetta di continuare questa tendenza per l’iPhone 15 da 6,1 pollici e l’iPhone 15 Plus da 6,7 pollici. Le immagini trapelate oggi dal leaker Kosutami, come evidenzia MacRumors, suggeriscono che Apple abbinerà anche il colore del cavo di ricarica che viene fornito con ogni dispositivo.

Precedentemente, tutti i modelli di iPhone sono stati forniti con un cavo Lightning bianco con una guaina di gomma, indipendentemente dal colore del dispositivo stesso. Tuttavia, quest’anno tutti i modelli di iPhone 15 passeranno allo standard USB-C e Apple ha scelto apparentemente di includere cavi abbinati al colore con ogni dispositivo, forse per celebrare la transizione.

Le immagini trapelate dei cavi suggeriscono quindi che Apple offrirà l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus nei colori Mezzanotte/Nero, Bianco, Giallo, Blu e Arancione/Rosa Corallo.

Al momento rimane un punto interrogativo sul colore arancione/corallo. Il cavo arancione trapelato mostrato in precedenza sembra vagamente rosa in foto, suggerendo che potrebbe essere più una tonalità corallo. Apple ha offerto la versione Coral dell’iPhone XR nel 2018, quindi potrebbe nuovamente riportare in voga il colore per il 2023.

Mentre un colore rosso è assente nella presunta linea di prodotti, è possibile che Apple rinfreschi l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus con un modello PRODUCT(RED) in primavera del 2024, come ha fatto nella primavera del 2017 e del 2018. Nel marzo del 2023, Apple ha anche introdotto una nuova opzione di colore giallo per l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Plus, quindi è possibile vedere un sesto nuovo colore per i modelli di iPhone 15 all’inizio del prossimo anno.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Apple di solito sceglie quattro colori dalle tonalità più fredde per i suoi modelli si iPhone Pro. L’anno scorso, ad esempio, ha offerto modelli iPhone 14 Pro in viola scuro, oro, argento e nero spaziale. Quest’anno, tuttavia, si prevede un cambiamento nel design.

Si ipotizza che i modelli iPhone 15 Pro da 6,1 pollici e iPhone 15 Pro Max da 6,7 pollici di Apple presenteranno per la prima volta una cornice più leggera in titanio anziché in acciaio inossidabile, e per mostrare al meglio il cambiamento di materiale, Apple sta introducendo una serie di nuovi colori.

Invece del viola scuro, ci si aspetta che Apple sveli una nuova tonalità di blu scuro per l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max, che non è troppo diversa dal blu dell’iPhone 12 Pro, ma con più grigio per una tonalità più profonda.

Nel frattempo, i rumor suggeriscono che gli altri colori includeranno una tonalità di grigio-argento più chiara, un colore nero spaziale e un colore titanio naturale. A causa del passaggio dall’acciaio inossidabile al titanio, è improbabile che Apple offra una versione oro quest’anno, nonostante la popolarità del colore in alcuni mercati asiatici.