Beats Pill torna più potente, più leggero e più portatile

L’ultimo speaker portatile del marchio Beats di Apple risale al 2015: ora il modello Pill ritorna completamente riprogettato dentro e fuori per offrire audio più potente, con peso e ingombri ridotti e autonomia prolungata per migliorare la portabilità.

Praticamente ogni aspetto che conta è stato rivisto e migliorato dagli ingegneri a partire dai driver con magneti al neodimio più potenti, che contribuiscono a muovere il 90% in più di aria. Il russo maggiore è ottenuto anche grazie al nuovo subwoofer, più grande e personalizzato. Struttura e punti di fissaggio sono progettati per ridurre al minimo le distorsioni dei bassi che risultano così più corposi e precisi.

Migliorato il twitter anche in combinazione con il woofer, per ridurre al minimo le distoriioni. I miglioramenti si estendono anche alla funzione vivavoce del speaker, tramite un algoritmo che riconosce e attenua i rumori ambientali per catturare meglio la voce.

Il costruttore assicura una riproduzione potente e precisa, indicata sia per l’ascolto in casa che all’aperto. Grazie a un laccetto rimovibile incluso nella confezione trasportare Beats Pill è facile: è resistente a polvere e schizzi acqua con certificazione IP67 ed è in grado di offrire fino a 24 ore di riproduzione audio con una carica. Grazie alla ricarica rapida sono sufficienti solamente 10 minuti per ottenere fino a due ore di autonomia.

Si ricarica tramite porta USB-C che può essere utilizzata anche per caricare iPhone o Android, oppure per riprodurre musica in formati Hi-Res, utilizzando come sorgente altri dispositivi dotati di questo connettore. Come gli auricolari Beats, anche lo speaker Pill è comprabile sia con iPhone che con Android di cui supporta le funzioni di tracciamento e localizzazione.

Beats Pill, prezzo e disponibilità

Negli USA Beats Pill è disponibile per l’acquisto al prezzo di 149,99 dollari, circa 140 euro con disponibilità a partire dal 27 giugno. Nel momento in cui scriviamo Beats non ha ancora annunciato data di disponibilità e prezzo in Italia.

Tra le ultime novità Beats di Apple gli auricolari Solo Buds dal prezzo abbordabile.