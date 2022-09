Cavo USB C a molla da 40W 5A in offerta a meno di 3 euro

I cavi a molla costano parecchio, ma questa offerta ve ne regala praticamente uno a meno di 3 euro. Il modello USB-C da 1 metro si acquista direttamente a questo indirizzo, me allo stesso link potrete optare per la variante da 1,5 metri, e per quella microUSB.

Si tratta di un cavo dati, che ha dalla sua il supporto di ricarica fino a 40W 5A. Il cavo è a molla, quindi occupa davvero poco spazio, ma può allungarsi per raggiungere, per l’appunto dimensioni di 1 metro o 150 centimetri, a seconda della versione prescelta.

Esteticamente gradevole da vedere, ha diversi utilizzare, risultando molto versatile. Ad esempio, può essere utilizzato in auto, per il collegamento dello smartphone al sistema di infotaintment, o per la ricarica rapida. Ci sta bene, però, anche sulla scrivania, magari abbinato ad una bella tastiera meccanica.

Ovviamente, può essere situato anche sul comodino di casa, così da occupare poco spazio, ma utile per utilizzare lo smartphone mentre si è a letto, potendo tirare il cavo fino 1 metro e mezzo di distanza.

Di ottima fattura, il cavo risulta assolutamente sicuro, oltre che pieghevole, così da non rischiare di romperlo facilmente.

Potete acquistarlo direttamente a questo indirizzo: nella versione USB-C costa 2,84 euro per la variante da 1 metro, e 3,39 euro per la versione da 150 centimetri.