Apple Watch 8, SE e Ultra hanno la stessa CPU di Apple Watch 6

Il chip S8 della nuova gamma Apple Watch Series 8, del primo Apple Watch Ultra e anche del nuovo Apple Watch SE di seconda generazione presenta gli stessi dual core CPU dei chip S6 e S7, questo secondo i codici di identificazione.

La CPU all’interno del SiP S8 di Apple porta lo stesso numero identificativo T8301 della CPU nei chip S6 e S7 che hanno debuttato in Apple Watch Series 6 e in Apple Watch Series 7, come segnala MacRumors. Questo spiega perché Apple ha confrontato i suoi chip della serie S solo negli ultimi anni con il chip S5, o precedenti.

Significa anche che Apple Watch Series 6, Apple Watch Series 7, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra e Apple Watch SE di seconda generazione dispongono tutti esattamente della stessa CPU. Vale la pena notare che Apple potrebbe aver migliorato altre parti del SiP per ospitare nuove componenti, come il nuovo accelerometro e il giroscopiomigliorati di Apple Watch Series 8.

I chip S6, S7 e S8 dispongono tutti di 32 GB di memoria di archiviazione e CPU dual-core. Quando Apple ha debuttato con S6 in Apple Watch Series 6, le sue affermazioni sulle prestazioni riferivano che il chip permetteva di lanciare app il 20% più velocemente.

Gli S6, S7 e S8 si basano sul chip A13 Bionic di Apple della linea iPhone 11 e sono fabbricati utilizzando il processo a 7 nanometri di TSMC. Apple è passata al processo a 5 nm di TSMC a partire dal chip A14 Bionic e A16 Bionic degli iPhone 14 Pro è il primo chip Apple ad essere fabbricato con un processo di costruzione a 4 nanometri.

Una spiegazione del perché Apple non fa avanzare la tecnologia della CPU nei suoi chip della serie S è che i progressi dall’utilizzo dei core nel chip A14 e dei processi a 5 nm o 4 nm di TSMC produrrebbero principalmente miglioramenti delle prestazioni, che non sono essenziali per Apple Watch.

Aspettare il processo a 3 nanometri di TSMC, che è destinato a entrare nella fase di produzione industriale verso la fine di quest’anno, potrebbe produrre miglioramenti più significativi in termini di efficenza; questo sì, allora, che sarebbe utile per Apple Watch perché potrebbe aiutare a prolungare la durata della batteria.

Nelle scorse ore Apple ha rilasciato le versioni definitive per tutti di iOS 16 per iPhone, watchOS 9 e anche tvOS 16. Su macitynet trovate tutto quello che c’è da sapere sulle ultime novità Apple negli articoli dedicati: nuovi iPhone 14 e 14 Plus, iPhone 14 Pro e Pro Max, gli auricolariAirPods Pro di seconda generazione, tre nuovi modelli di Apple Watch –Serie 8, SE economico e il modello top Ultra.