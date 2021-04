CeC a Biella è il 40esimo store del più grande Apple Premium Reseller italiano

Biella ospiterà il 40° negozio del gruppo C&C, il più grande Apple Premium Reseller italiano che oggi conta la sua presenza in 13 regioni e 37 città con i suoi store di rivendita Apple e Centri di Assistenza Autorizzati Apple.

È iStore Biella, Apple Premium Reseller nato nel 2010, a cedere il testimone al gruppo pugliese C&C S.p.A. guidato dai fratelli Gigli, che acquisiscono il brand piemontese nell’anno in cui la propria azienda compie venti anni e raggiunge cifra tonda con i suoi negozi. Un ulteriore tassello a completamento delle numerose attività di impresa che hanno contraddistinto C&C, negli ultimi 365 giorni passata da 29 a 40 store, per una superficie totale di showroom espositivi che supera i 4mila mq totali.

I fedelissimi dell’iconica mela morsicata, nello store C&C Biella, che sorge nel centro commerciale Gli Orsi, potranno entrare in contatto con gli esperti Apple per acquistare, fare formazione e avere consulenza dedicata, oltre a fruire di numerosi servizi. Dalla C&C Care, un servizio di assistenza su misura per ogni cliente che acquista i device Apple, alla possibilità di pagare in comode rate mensili con PagoDIL, passando per il trade in e il trade up – servizi che consentono di permutare e acquistare un nuovo device a prezzi convenienti, oltre a poter disporre sempre dell’ultimo dispositivo in uscita, il tutto sfruttando i vantaggi di un programma fedeltà dedicato agli appassionati del mondo Apple – sino alla possibilità di scegliere il pick-up in store per gli ordini online e l’assistenza a domicilio.

Per fronteggiare la situazione emergenziale legata alla pandemia in corso, infatti, C&C, oltre a rispettare rigorosamente le regole anti-Covid nei suoi store, ha attivato un servizio che consente al cliente di usufruire di riparazioni hardware con ritiro e riconsegna a domicilio e assistenza Apple online per problemi software, che offre tramite il proprio Customer Care dedicato, disponibile nella chat live del sito cecspa.com.

«Con questa acquisizione cresce la nostra rete retail permettendoci di essere presenti in larga parte della Penisola e di soddisfare in modo capillare i bisogni dei nostri clienti che oggi più che mai si affidano alla tecnologia per comunicare – commenta Michele Gigli, CEO di C&C S.p.A. – Questo determina la necessità di essere particolarmente performanti e di saper prendersi cura di chi ogni giorno decide di sceglierci. Questa è la nostra ambizione, questa è la chiave del nostro successo».