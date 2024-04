C&C Apple Premium Partner assume in Italia, ecco le opportunità

Nuove opportunità di lavoro in C&C, l’Apple Premium Partner italiano, leader in Europa nella fornitura di tecnologia e servizi per clientela consumer, business, education e per la Pubblica Amministrazione.

L’azienda è alla ricerca di numerose figure lavorative e offre contratti di lavoro full-time in vista delle prossime assunzioni in Italia. Le offerte di lavoro Apple riguardano principalmente il settore retail per le posizioni di Store Manager, Apple Specialist e Technical Specialist negli store italiani del brand.

Non mancano interessanti opportunità di inserimento anche nel settore IT, Web e Business. Alle risorse si richiedono, perlopiù, attitudine al lavoro di squadra e al dialogo, capacità di problem solving, conoscenza e passione per la tecnologia Apple e flessibilità oraria.

C&C, con 101 store tra Italia, Francia, Svezia e Paesi Baltici, e 82 Centri di Assistenza Autorizzata Apple, è impegnata nella promozione della crescita professionale dei suoi collaboratori, offrendo formazione continua e supportando lo sviluppo delle competenze individuali.

L’azienda sostiene la flessibilità lavorativa, offrendo anche opzioni di lavoro ibride per adattarsi alle esigenze dei suoi dipendenti e per favorire il mantenimento di un equilibrio sostenibile tra vita privata e professionale.

Oggi C&C ricerca Apple Specialist, Technical Specialist, Store Manager, B2B Sales Specialist, Solution Engineer, Web Developer ed Education Sales Specialist in tutta Italia.

Lavorare in C&C: come candidarsi

I candidati interessati a entrare a far parte di C&C Apple Premium Partner possono esplorare tutte le posizioni aperte tramite la pagina dedicata del sito web, dove è possibile trovare tutti i dettagli e le altre informazioni rilevanti ai fini della candidatura.

C&C accoglie sia neolaureati alla ricerca di una prima significativa esperienza professionale, sia figure senior che vogliano intraprendere nuove sfide, accompagnando ciascuno dei talenti nel loro percorso di crescita professionale.