Blackout non ti temo, attrezzatevi con le centrali portatili in offerta

Sentiamo sempre più spesso parlare di “ipotesi blackout”: significa restare completamente senza corrente, per ore o anche giorni consecutivi. Con lo stile di vita che abbiamo oggi, significa dover rinunciare ad una serie di comodità e di vantaggi anche per lunghi periodi.

Come evitarlo? Una soluzione, forse la più pratica e versatile, risiede nell’acquisto di una centrale elettrica portatile che, nel resto dell’anno, può essere comunque sfruttata in altre occasioni, come ad esempio in campeggio o in tutte quelle situazioni dove manca la corrente diretta e non si vuole rinunciare alla tecnologia.

Se siete interessati vi segnaliamo un’offerta davvero interessante su quattro diversi modelli attivabile inserendo un apposito codice nel carrello.

Se volessimo fare un rapido confronto, il F1200 in promozione si distingue per la sua leggerezza e praticità, quindi è l’ideale per utilizzi meno intensivi.

L’Oscal PowerMax6000 e il FOSSiBOT F3600 Pro invece offrono potenze elevate e capacità di espansione, perciò sono più adatti per utilizzi intensivi e prolungati.

Il F2400, pur avendo una capacità inferiore, è vantaggioso per la sua ricarica rapida, la versatilità e la tecnologia inverter bidirezionale.

Chi cerca un’unità robusta e duratura potrebbe preferire il PowerMax6000 o il F3600 Pro, mentre il F1200 e il F2400 si adattano meglio a chi necessita di un’alimentazione temporanea e rapida.

Di seguito trovate maggiori dettagli per ciascuno, insieme al link per acquistarlo su GeekMall e il codice sconto per pagarlo meno.

FOSSiBOT F1200

Questa è un’ottima scelta per chi cerca un’unità portatile con una capacità di 1200Wh e una potenza massima di uscita di 1200 W. Può ricaricare dispositivi elettronici e alimentare piccoli elettrodomestici e attrezzature da campeggio. Con un tempo di ricarica rapido di circa 1,5 ore e diverse opzioni di ricarica (AC, solare e auto), si distingue per la sua efficienza, risultando perciò sufficientemente pratico per utilizzi quotidiani o in situazioni di emergenza.

Le 10 porte di uscita, comprese prese AC e USB, offrono versatilità per alimentare più dispositivi contemporaneamente. Tuttavia, rispetto agli altri modelli, la sua capacità è inferiore, il che lo rende meno adatto per applicazioni che richiedono una potenza elevata per lunghi periodi.

FOSSiBOT F1200 costa 459 € ma inserendo il codice FSBF1200 si può comprare in sconto a 399 €.

Oscal PowerMax6000

Questo modello invece si distingue per la sua potenza massima di uscita di 6000 W e una capacità di batteria di 3600Wh, permettendo di alimentare anche i dispositivi più esigenti. A differenza del F1200, il PowerMax6000 è progettato per supportare carichi pesanti, con un’ottima capacità di ricarica combinata di energia AC e solare, con tempi che possono scendere a 1,44 ore. Le numerose porte, incluse prese CA e USB, consentono di alimentare più dispositivi contemporaneamente, rendendolo adatto per emergenze o utilizzi intensivi all’aperto.

In termini di design, è dotato di ruote industriali e di una maniglia estensibile per facilitarne il trasporto. La protezione contro polvere e spruzzi, insieme alla tecnologia LiFePO4, garantisce sicurezza e longevità, con oltre 3500 cicli di vita.

Oscal PowerMax6000 costa 1.999 € ma inserendo il codice PBWAU5BU si può comprare in sconto a 1.919 €.

FOSSiBOT F2400

Questa invece è un’ottima opzione per chi cerca un’alimentatore portatile con una capacità di 2048Wh e una potenza di 2400 W. Sebbene abbia capacità e potenza inferiori rispetto al PowerMax6000 e al F3600 Pro, offre ricariche ultra rapide in 1,5 ore e diverse modalità di ricarica. Con 16 porte di uscita, tra cui prese AC, USB e DC, è altamente versatile, capace di gestire una varietà di dispositivi.

Una caratteristica distintiva del F2400 è la sua tecnologia inverter bidirezionale, che consente di regolare la potenza in ingresso, aumentando così la sicurezza e la durata della batteria. Anche se non ha la stessa capacità di espansione degli altri modelli, è una soluzione pratica e facile da trasportare, ideale per chi necessita di un’alimentazione temporanea e rapida.

FOSSiBOT F2400 costa 849 € ma inserendo il codice vtkRKKvL si può comprare in sconto a 799 €.

FOSSiBOT F3600 Pro

Infine questa è l’unità più potente di quelle attualmente in promozione: con una capacità di 3840Wh e una potenza massima di uscita di 3600 W, simile al PowerMax6000. Tuttavia, la vera innovazione di questo modello è la sua capacità di espansione fino a 11520Wh, rendendolo particolarmente adatto per utilizzi prolungati in situazioni di emergenza. Grazie a un sistema UPS integrato, garantisce anche una transizione senza soluzione di continuità durante i blackout, proteggendo le apparecchiature sensibili.

Con 13 porte di uscita e un’efficienza di ricarica rapida di 1,5 ore, è infine altamente versatile e adatto a diverse situazioni, dal campeggio all’uso domestico. Anche qui la batteria LiFePO4 offre una longevità superiore, in questo caso con oltre 6500 cicli di vita, e c’è anche un’app per il monitoraggio intelligente che migliora ulteriormente l’esperienza utente, consentendo un controllo più preciso dell’energia consumata.

FOSSiBOT F3600 Pro costa 1.799 € ma inserendo il codice FSBF3600pro si può comprare in sconto a 1.599 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

