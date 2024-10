eufy Security S3 Pro, le videocamere 4K con pannello solare tornano su HomeKit

Pubblicità

Dopo aver saltato per alcune generazioni il supporto a HomeKit di Apple, eufy ritorna sulla scena della sorveglianza domestica con il sistema eufy Security S3 Pro, questa volta pienamente compatibile con le piattaforme Apple. Ecco caratteristiche, prezzi e dove acquistarle.

Il sistema di telecamere eufyCam S3 Pro offre una qualità video 4K UHD combinata con la tecnologia SolarPlus 2.0, che garantisce un’alimentazione continua grazie al pannello solare integrato, così da ricaricare la telecamera di sicurezza senza necessità di corrente elettrica.

Propone un sensore CMOS da 1/1.8” con apertura F1.0, che certamente migliorano l’ingresso della luce, permettendo nitidezza anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza la necessità di un faretto.

La nitidezza delle immagini notturne è assicurata anche dalla tecnologia MaxColor Vision, che consente una visione a colori anche durante la notte. Peraltro, la visione notturna è supportata da un algoritmo di intelligenza artificiale che regola automaticamente l’illuminazione per ottimizzare la qualità dell’immagine.

La telecamera offre un campo visivo di 135 gradi, che copre aree estese e riduce i punti ciechi, quindi si tratta di un sistema particolarmente orientato agli ambienti esterni.

Quanto alla sicurezza e all’invio di notifiche, il sistema di rilevamento utilizza una combinazione di radar e PIR per identificare movimenti umani, riducendo i falsi allarmi – dice il produttore – fino al 99%. In questo modo, la telecamera può essere configurata per monitorare aree specifiche, inviando notifiche solo per eventi realmente rilevanti.

La eufyCam S3 Pro integra anche un’intelligenza artificiale, che riconosce volti, pacchi, veicoli e animali domestici, permettendo alla telecamera di monitorare e tracciare eventi su più dispositivi, offrendo una visione completa.

Ancora, S3 è progettata per resistere a diverse condizioni atmosferiche, con un grado di protezione IP67 contro pioggia e polvere. Proprio perché si tratta di un sistema consigliato per esterni, il sistema di alimentazione solare richiede 1 ora di luce solare al giorno per mantenere la batteria carica, permettendo un’autonomia di 365 giorni.

Compatibile con i principali assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, S3 è compatibile anche con HomeKit di Apple, probabilmente anche grazie ai sistemi di protezione dati, garantita dalla crittografia AES-128.

La risoluzione su Homekit è limitata a 1080p ed è necessaria la base per poter aprofittare di tutti i benefici di homekit secure video e dell’integrazione con altre telecamerecompatibili ma potete accedere alla maggior risoluzione con il software diretto di Eufy.

A livello estetico, il design della eufyCam S3 Pro mantiene la classica forma allungata, questa volta ispirata a un’architettura moderna, con una forma inclinata di 12,8° per migliorare l’angolo di visuale.

eufyCam S3 Pro è disponibile anche su Amazon direttamente a questo indirizzo al prezzo di 649 €. Comprende la HomeBase necessaria per il funzionamento e l’abbinamento anche con HomeKit, oltre a due telecamere di sicurezza.

