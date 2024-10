Come risolvere problemi con le stampanti Epson dopo aggiornamento a macOS Sequoia

Pubblicità

Se avete aggiornato il Mac a macOS Sequoia potreste avere incontrato problemi con alcune funzioni di stampa, in particolare per quanto concerne la possibilità di formattare i documenti richiamando opzioni specifiche di stampanti Epson (ma anche di altre marche).

Da applicazioni quali Word e Pages è possibile scegliere opzioni quali “Imposta pagina”, scegliere la stampante di riferimento, orientamento, ridimensionamento e altre opzioni specifiche.

Gli utenti di alcuni modelli di stampanti segnalano che dopo l’aggiornamento a macOS Sequoia non riescono a richiamare voci specifiche relative al formato della stampante e che nella finestra “Formato di stampa” appare solo “Qualsiasi stampante” come formato e non il nome della stampante in uso, impedendo di richiamare funzionalità avanzate che dovrebbero apparire in questa finestra.

Il problema riguarda in particolare gli utenti di stampanti Epson; se nelle opzioni “Formato di stampa” continuate a vedere la voce “Qualsiasi stampante” anziché la stampante in uso, il problema può essere risolto dalla sezione “Privacy e Sicurezza” delle Impostazioni di Sistema. Ecco come procedere:

Aprite Impostazioni di Sistema Nella finestra che appare, selezionate (nella sezione a sinistra) la voce “Privacy e Sicurezza”) Nella sezione a destra scorrete fino a trovare la voce “Rete locale” e da qui consentite l’accesso alla rete all’app “rastertoescpII’ o simile.

Questa impostazione permette alla stampante di comunicare in modo appropriato con il sistema, permettendo di far comparire voci specifiche nelle opzioni “Formato di stampa”. Nella sezione in questione delle Impostazioni di Sistema è possibile consentire o no accesso ad applicazioni, per permettere loro di trovare dispositivi sulla rete locale e di comunicare con loro.