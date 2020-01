CES 2020: il portatile pieghevole ThinkPad X1 e altre novità di Lenovo

Tra le novità che Lenovo presenta al CES 2020 c’è l’all-in-one ThinkCentre M90a, un desktop che vanta un particolare sistema che consente di nascondere i cavi sul retro, processori Intel Core di 10a generazione, display FHD da 23,8″ e audio Dolby Atmos.

Un sistema di sicurezza denominato “PrivacyGuard” permette di proteggere dati sensibili sfocando lo schermo non appena l’utente si allontana tenendo conto del riconoscimento facciale. Il prezzo di listino negli USA parte da 1099$.

L’azienda cinese presenta anche un nuovo display 24″ FHD e un display 4K mini-LED HDR. ThinkVision Creator Extreme è un 27″ compatibile HDR1000 (valori di luminosità per pixel di 1000 nit). Sono dispositivi pensati per i creatori di contenuti, calibrati in fabbrica, in grado di visualizzare il 99% dello standard DCI-P3, 100% sRGB e 100% del color gamut BT.709 (lo standard per il formato della televisione ad alta definizione). Questo modello vanta porte HDMI 2.0, DP1.4 e USB 3.1 Type-C Gen 2 in grado di offrire fino a 90W per il caricamento di dispositivi compatibili. Il prezzo di listino negli USA è di 2499$.

ThinkVision T34w-20 è un monitor 34″, 21:9, con curvatura da 1500R, risoluzione 3440 x 1440 e connessione USB Type-C con un unico cavo, in grado di fino a 75WW per il caricamento di dispositivi compatibili. È presentato come una soluzione ideale per sostituire configurazioni dual-screen, vanta uno stand ergonomico, un sistema di cable management e varie porte che semplificano l’espansione. Il prezzo di listino negli USA è di 799$

Il ThinkVision P27h-20 è un display QHD quasi edgeless e con speaker integrati, Si collega con un solo cavo USB-C e offre fino a 90W, ethernet passthrough, gestione audio, video e dati. È possibile collegare in cascata più display usando la DisplayPort. Questo monitor da 27″ vanta uni stand ergonomico con altezza e angolo di inclinazione regolabile. Il prezzo di listino negli USA è di 499$

Il ThinkVision T24v-20 è un display da 23,8″; include una videocamera Full-HD IR che è possibile nascondere e si integra con il sistema di riconoscimento facciale di Windows Hello; è presentato come adatto a comunicazioni VoIP e vanta doppio microfono, speaker stereo integrati e porta audio 3.5mm per cuffia. Il prezzo di listino negli USA è di 249$

Al CES Lenovo presenta anche il suo ThinkPad X1, un tablet con schermo pieghevole che promette di mettere a disposizione tutto il necessario per sostituire un laptop standard. Misura 13,3″, ha una risoluzione di 1920×1440, display OLED. Distese, le due metà dello schermo offrono un rapporto di 4:3 e sono utilizzabili qualsiasi angolatura fino a un massimo di 180°. Qui sotto il filmato del canale Unbox Therapy che a giugno aveva avuto modo di provare un prototipo funzionante pochi mesi fa.

La pubblicità del portatile pieghevole accompagnata dallo slogan “Smarter” che sembra quasi un nuovo brand campeggia anche sugli schermi che accolgono chi arriva a Las Vega per il CES 2020: qui sotto l’immagine scattata dal nostro inviato.

Sapremo nuovi dettagli tra poche ore con la presentazione ufficiale del modello finale.