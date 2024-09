COOSPO HW9, cardiofrequenzimetro da braccio a soli 21 €

Pubblicità

Se cercate una alternativa alle classiche fasce toraciche o ai bracciali da polso per monitorare efficacemente i vostri allenamenti allora non fatevi sfuggire l’offerta attualmente in corso su COOSPO HW9, una fascia cardio da braccio pensata per offrire la giusta libertà di movimento mentre si praticano i propri sport preferiti col massimo del comfort.

Realizzata con un materiale traspirante e regolabile nella misura così da fissarla anche alle braccia muscolose, questa fascia usa la connessione Bluetooth 5.0 per collegarsi contemporaneamente fino a un massimo di due dispositivi: sia a uno smartphone (o smartwatch), sia ad attrezzature ginniche come cyclette o tapis roulant.

Una delle caratteristiche distintive è il sistema di 5 zone cardio, visivamente segnalate attraverso LED colorati:

Azzurro per uno sforzo sotto il 60% della frequenza massima

per uno sforzo sotto il 60% della frequenza massima Blu (60-70%)

(60-70%) Verde (70-80%)

(70-80%) Arancione (80-90%)

(80-90%) Rosso (90-100%)

Queste zone possono essere personalizzate tramite l’app Coosporide (gratis per iPhone e Android), così da adattare il monitoraggio alle proprie esigenze.

La fascia è certificata IP67, quindi resistente a polvere e pioggia, e usa una batteria che promette fino a 35 ore di autonomia.

Con un errore di monitoraggio di soli ±1 BPM, tiene traccia sia della frequenza cardiaca che delle calorie bruciate. Ed è compatibile con oltre 200 applicazioni come Polar, Strava, Peloton, Zwift, e Wahoo.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di circa 63 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 67% andando a spendere intorno ai 21 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.