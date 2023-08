Cina continentale, spedizioni Mac +17% e iPad +47% nel secondo trimestre

Le spedizioni di macchine desktop (incluse le workstation da scrivania) e dei notebook (incluse le cosiddette mobile workstation), risultano entrambi in calo, rispettivamente con 3 milioni e 6,6 milioni di unità.

A quanto riferisce il gruppo di ricerca Canalys evidenziando dati che arrivano dalla Cina continentale, dove Lenovo registra un calo del 24% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. HP e Huawei registrano una crescita del 6% anno su anno, e si collocano rispettivamente al secondo e terzo posto in termini di spedizioni. Dell segna un declino che arriva al 52%, il dato più basso di sempre per il market share di quest’area geografica.

Apple si colloca al quinto posto con una crescita di circa il 17% anno su anno: nel Q2 2023 nella regione in questione ha venduto 681.000 Mac, rispetto ai 584.000 del Q2 2022.

Il mercato tablet nella Cina continentale evidenzia una crescita generale dell’8% anno su anno e Apple registra ottime performance, con 2,3 milioni di iPad spediti (+47% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). I tablet Android vedono un declino del 5% nonostante forti scontistiche dei vendor e nei canali di vendita al dettaglio per tutto il Q2 2023.

“La preannunciata ripresa commerciale della Cina continentale è stata più debole del previsto”, riferisce Emma Xu, analista di Canalys. “Segnali in tutti i settori economici, che spaziano da debolezze nelle esportazioni, a rallentamenti nella spesa dei consumatori e dei prestiti bancari, indicano l’esistenza di ulteriori fattori sfavorevoli che interessano l’industria IT in generale, e il mercato PC in particolare. Le attività di tutte le dimensioni sembrano essere più prudenti nelle decisioni di investimento, tenendo conto di prospettive economiche incerte e le piccole e medie imprese sembrano quelle particolarmente colpite da vincoli di bilancio”.