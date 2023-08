Mercato smartwatch, è sempre Apple Watch il più venduto

Le spedizioni globali del mercato smartwatch nel secondo trimestre sono cresciute anno su anno dell’11%, dto positivo dopo il declino regiatrato nell’ultimo trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023.

A riferirlo è Counterpoint Research spiegando che l’Apple Watch è il dispositivo che continua a dominare il settore, anche se il market share globale è diminuito.

Apple ha registrato un declino del 10% nelle spedizioni del secondo trimestre 2023, spedizioni che sono per la prima volta in tre anni indicate come inferiori agli 8 milioni di unità, e di conseguenza la quota di mercato è passata dal 27% del secondo trimestre del 2022 al 22% attuale.

A livello territoriale, in India il market share si attesta al 34%, in aumento del 12% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno; sul mercato cinese si registra un declino rispetto al mercato indiano ma qui le spedizioni sono cresciute del 5% rispetto al secondo trimestre 2022.

Per Samsung, nel Q2 2023 si registra un declino del 19% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Huawei recupera terreno nel mercato domestico, con un market share del 39%. Brand indiani quali Noise e Fire-Boltt, che cercando di imporsi sul mercato con dispositivi a bassissimo costo, guadagano quote in India.

In Nord America, si è registrato un calo del 9% delle spedizioni nel Q2 2023 ma si è registrato un aumento delle entrate per la popolarità dei prodotti top di gamma.