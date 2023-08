Google Duet AI arriva in Workspace ma non è gratis

Da questo momento è possibile usare l’intelligenza artificiale di Google per creare fogli di calcolo e presentazioni, ma anche per ottenere un riepilogo dei documenti che non avete voglia o tempo di leggere: Big G ha infatti appena annunciato l’implementazione di Duet AI su tutte le sue app Workspace, perciò sarà a disposizione su Gmail, Drive, GDocs e via dicendo.

Fino a poco tempo fa oltre un milione di persone potevano provare la versione beta di questa tecnologia, mentre adesso che è uscita dalla fase di test chiunque paghi potrà beneficiarne.

La tecnologia Duet AI era stata annunciata alla conferenza per sviluppatori a inizio anno: all’epoca Google mostrò come fosse possibile impiegarla per trasformare la struttura di un documento in GDocs in una presentazione, o per creare un grafico con i dati presenti in un foglio di calcolo. Per capirci, è una via di mezzo tra l’assistenza di Clippy (ve lo ricordate il mitico assistente di Word a forma di graffetta?) e le capacità creative di ChatGPT.

La magia di Google Duet AI al lavoro in Workspace

Questo strumento può essere anche molto creativo: gli si può infatti chiedere di scrivere una risposta via email, di generare una immagine in particolare o di controllare la grammatica di un testo. Si può usare anche per ritrovare file e cartelle in Drive, riepilogare i documenti e altro ancora.

Nelle chat può invece creare automaticamente dei riepiloghi per tutte quelle discussioni che non si ha tempo di leggere, mentre in Meet fa la stessa cosa ma per le riunioni di lavoro.

Tutta questa tecnologia però non è affatto economica: infatti per l’accesso Google addebita 30 dollari al mese per ogni utente, quantomeno per le grandi aziende, mentre il prezzo per piccoli team invece non è stato ancora definito. In ogni caso è lo stesso prezzo fissato da Microsoft per il suo Copilot, che offre funzioni AI simili ma sulle app di Office.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet