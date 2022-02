Cinque prodotti Xiaomi scontati di cinque euro ciascuno: è l’offerta attualmente in corso che vi permette di risparmiare inserendo uno speciale codice nel carrello quando acquistate uno dei cinque prodotti in promozione. Basta spendere almeno 99 euro perché il coupon GOBOO995 funzioni, e la scelta è tra un tablet, uno smartphone, un aspirapolvere o un videoproiettore. Andiamo con ordine.

Il tablet Xiaomi Pad 5 è particolarmente noto nel settore perché assomiglia all’iPad Pro di Apple dai bordi piatti e con tecnologie di tutto rispetto specialmente in rapporto al prezzo di vendita. Monta infatti uno schermo da 11 pollici con risoluzione WQHD+ a 2.560 x 1.600 pixel, 120 Hz e supporto a un miliardo di colori, con DCI-P3 e Dolby Vision; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 860 a 2.96 GHz costruito a 7 nm, affiancato da GPU Adreno 640 e 6 GB di RAM; quattro altoparlanti da 16 x 20 millimetri con supporto alle tecnologie Dolby Atmos e Hi-Res Audio; batteria da 8.720 mAh con supporto alla ricarica rapida a 22.5 Watt; una fotocamera da 13 MP sul retro e una davanti da 8 MP.

Costa 329 euro se prendete il modello 6+128, 369 euro il 6+256. Con il codice GOBOO995 come dicevamo risparmiate 5 euro sull’acquisto.

In promozione c’è poi Redmi 9C, uno smartphone dotato di fotocamera tripla AI e display da 6,53 pollici, con batteria da 5000 mAh. E’ sì un entry level, ma equipaggiato da processore MediaTek Helio G35, octa-core che può arrivare a una clock fino a 2.3 GHz. Il processore a 12nm è una CPU 4 x A53 @ 2.3GHz + 4 x A53 @ 1.8GHz, affiancato da una GPU PowerVR8320, fino a 680 MHz. La versione in offerta propone anche RAM LPDDR4X da 2GB + 32GB di memoria integrata. Non manca, a livello di connettività Micro USB e ingresso jack da 3.5mm. Il terminale è, ricordiamo, un Dual 4G standby.

Il prezzo va da 97 a 120 euro in base alla versione scelta, tra 2+32, 3+64 e 4+128 GB. Sempre con lo sconto poi di 5 euro usando il codice GOBOO995 nel carrello.

Ci sono poi in promozione l’aspirapolvere automatico Mi Robot Vacuum-Mop P a 249 euro, il videoproiettore Mi Smart Projector 2 a 409 euro e la versione Pro a 633 euro, anche qui con la possibilità di usare il codice GOBOO995 per tagliare il prezzo di altri 5 euro.