Può succedere di iniziare un allenamento dimenticando di indossare Apple Watch, oppure dimenticare di aggiungere una sessione di allenamento: in entrambi i casi non ci sono problemi perché è possibile aggiungere gli allenamenti anche manualmente su Apple Watch, elementi che contribuiranno a completare le statische, oltre che per completare e chiudere gli anelli delle Attività.

Come aggiungere manualmente un allenamento su Apple Watch

Aprite l’app Salute su iPhone; l’app in questione è quella che raccoglie i dati sanitari registrati da iPhone, Apple Watch o da altre app, permettendo di visualizzare i progressi in un unico posto. L’app Salute conta automaticamente i passi e misura le distanze percorse camminando e correndo. Inoltre, Apple Watch tiene automaticamente traccia dei dati Attività. È anche possibile inserire informazioni in una categoria Salute o ottenere dati da una qualsiasi delle app o dispositivi compatibili con Salute. Dall’app Salute, selezionate “Sfoglia” in fondo a destra Selezionate “Attività”, individuate “Allenamenti” e poi “Aggiungi dati” in alto a destra A questo punto è possibile inserire il tipo di attività (corsa, atletica, arti marziali, ballo, bici e così via), indicare le chilocalorie, la distanza (km), data e ora inizio, data e ora fine. Al termine basta scegliere “Aggiungi”.

