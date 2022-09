Google Nest in arrivo con WiFi 6E

Google si avvicina al rilascio di una nuova generazione di router mesh della serie Nest che, per la prima volta, viene dotata della connettività WiFi 6E: di recente l’azienda ha infatti richiesto la revisione della FCC, l’agenzia statunitense incaricata di regolamentarne la commercializzazione.

Prima che un dispositivo con connettività wireless possa essere rilasciato in tutto il mondo deve infatti ottenere l’approvazione da una varietà di agenzie di regolamentazione inclusa la FCC degli Stati Uniti che, a tal proposito, rende disponibili al pubblico diversi aspetti dei dispositivi appena approvati, sebbene per i dettagli più interessanti viene consentita una temporanea riservatezza.

Nel caso di Google il nuovo dispositivo, presentato alla FCC con il numero di modello “G6ZUC”, pare sia proprio il successore del router WiFi della serie Nest, e c’è la conferma diretta che la novità principale è l’aggiunta della connettività WiFi 6E.

L’attuale generazione infatti, nonostante sia stata rilasciata più o meno nello stesso periodo in cui i primi dispositivi con WiFi 6 venivano lanciati sul mercato, supporta solo il vecchio standard WiFi 5. Così, Google sta cercando di rimediare alla mancanza di questa specifica con questo nuovo modello che, sulla carta, dovrebbe portare la rete a una velocità di connessione fino a 9,6 Gbps grazie alla tecnologia 6E.

La differenza principale tra WiFi 6 e WiFi 6E riguarda l’uso di una terza gamma di larghezza di banda che si attesta tra i 6 GHz e i 7 GHz. Almeno per ora questo non dovrebbe avere un impatto significativo sulla potenziale velocità della rete domestica o dell’ufficio in cui viene installato, tuttavia la banda a 6 GHz è generalmente meno affollata e ciò significa che i dispositivi che vi si collegano hanno meno probabilità di interferire tra loro.

C’è da dire anche che al momento il supporto per il WiFi 6E è piuttosto limitato: Google l’ha introdotto sulla serie 6 dei Pixel ed è presente anche sulla maggior parte dei telefoni Android di fascia alta del 2021.

L’azienda ha chiesto che i dettagli di questo router vengano mantenuti segreti per i prossimi sei mesi, quindi è probabile che il dispositivo venga rilasciato entro la fine dell’anno.