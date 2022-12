Come pulire iPhone, cosa fare e cosa evitare

Secondo studi recenti i nostri smartphone sono solitamente più sporchi di un sedile del water: trasportando decine di migliaia di batteri, creare l’abitudine di pulirlo regolarmente diventa una mossa salutare. Ma cosa è sicuro e cosa è meglio usare? Ecco una guida passo-passo con le cose da fare e quelle da evitare.

Per anni Apple ha evitato di menzionare l’uso di alcol o salviette apposite su iPhone, ma nel 2020 ha cambiato rotta inserendo entrambi tra le possibili soluzioni per la pulizia dei suoi dispositivi (con un piccolo svantaggio che spieghiamo più avanti).

Visto che siamo in piena stagione dell’influenza, questo potrebbe essere il momento migliore per dare una pulita al telefono: e smettere di usarlo in bagno certamente contribuirà a mantenerlo notevolmente più pulito.

Cosa NON fare

Non utilizzate spray (niente candeggina, perossido di idrogeno e simili)

(niente candeggina, perossido di idrogeno e simili) Non usate aria compressa

Non lasciate i cavi collegati durante la pulizia

durante la pulizia Non immergete e non spruzzate prodotti per la pulizia nelle aperture del telefono

Prodotti consigliati

Come pulire iPhone

Apple dice di spegnere il telefono prima di pulirlo. Assicuratevi inoltre che non siano collegati cavi o accessori Pulitelo con un panno in microfibra pulito: se necessario, inumiditelo leggermente con acqua Disinfettatelo con una salvietta Clorox o con un panno imbevuto di alcol Usate delicatamente un bastoncino di filo interdentale per rompere e rimuovere lo sporco più difficile da raggiungere stando attenti di non toccare le griglie, i microfoni o altri componenti importanti Per la pulizia delle griglie un buon metodo è l’uso della pasta Blu Tack

Attenzione alle salviette Clorox e all’alcol

L’unico aspetto negativo nell’uso delle salviette Clorox o quelle imbevute di alcol – scrive Apple – è dato dal fatto che possono consumare il rivestimento oleorepellente (quello che resiste alle impronte digitali).

A questo inconveniente si può porre rimedio usando una protezione per lo schermo in modo tale da pulire periodicamente quest’ultima evitando che le salviette danneggino tale rivestimento.

Ne esistono a centinaia, con prezzi che oscillano da 4 a 25 € e oltre e, specie quelle in vetro temperato, sono particolarmente facili da installare.

Pulizia ultravioletta

PhoneSoap (50-60 €) è tra i marchi più popolari quando si tratta di disinfettare l’iPhone con la luce UV (qui la nostra recensione). Il sistema usa lampadine UV-C a 360 gradi che secondo il produttore sono in grado di uccidere il 99,9% di batteri e virus, con risultati testati clinicamente. Inoltre è un sistema portatile ed è in grado di ricaricare il telefono durante la pulizia.