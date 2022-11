Come visualizzare il tuo messaggio su iPad in orbita intorno alla Luna

Se da un lato Artemis 1 è una missione importante per il ritorno dell’umanità sulla Luna, tutti sulla Terra avranno l’opportunità di partecipare inviando messaggi a un iPad di Apple che risiede proprio all’interno della navicella spaziale Orion. Una telecamera catturerà il messaggio sull’iPad all’interno della capsula e ne condividerà la registrazione. Ricapitolando, si invia il messaggio letteralmente sulla Luna potendolo diffondere ad altre persone sulla Terra. Inviare il messaggio è davvero semplice. Ecco come.

Naturalmente, l’obiettivo principale della missione Artemis 1 è dimostrare le potenzialità dei sistemi del razzo SLS e della navicella spaziale Orion su un volo di prova senza equipaggio, prima di mettere persone a bordo.

Al momento, l’iPad sta volando nello spazio come parte della dimostrazione della tecnologia Callisto, il cui scopo è testare le interfacce uomo-macchina nello spazio. L’hardware stesso è relativamente semplice, consistendo praticamente solo in un iPad. In realtà, però, il team non sta concentrando l’attenzione sull’assistente Siri, bensì su Alexa. L’iPad è solo un pezzo di hardware più adatto per il test, in particolare per vedere come un assistente digitale come Alexa potrebbe rendere la vita degli astronauti più facile ed efficiente durante i viaggi nello spazio. Durante il test, sarà testato anche Webex di Cisco per le chiamate audio e video.

Ad ogni modo, inviare un messaggio da visualizzare sull’iPad all’interno di Orion è molto semplice, anche se non manca il rischio che non venga selezionato. Lockheed Martin – che sta eseguendo l’esperimento – ha l’ultima parola su quali messaggi verranno visualizzati:

I messaggi con contenuti dispregiativi, diffamatori, razzisti, sessisti o altrimenti inappropriati saranno automaticamente rifiutati. Anche i messaggi che includono materiali protetti da copyright o che approvano persone, prodotti, marchi. saranno automaticamente rifiutati

Inviare il messaggio da visualizzare sull’iPad è semplice come passare sul sito web di Callisto e scorrere verso il basso fino alla sezione “Invia un messaggio a Callisto”. E’ possibile inserire un messaggio fino a 120 caratteri, così come il proprio nome ed email. Se selezionato, il messaggio e il nome saranno mostrati nell’ iPad all’interno della navicella spaziale Orion durante questa storica missione Artemis 1 della NASA per tornare sulla Luna.

