Honor Magic VS 5G, il pieghevole migliorato arriva nel 2023

Il secondo pieghevole di Honor, il primo del marchio destinato all’Occidente, è stato presentato in Cina come Honor Magic VS 5G. Il modello VS è una seconda versione migliorata del precedente Magic V, anche se a dire il vero bisognerà prestare parecchia attenzione per individuarne le differenze.

Questo nuovo modello mantiene le stesse misure del predecessore, così come del resto sono immutate risoluzione del display e opzioni di connettività. La differenza tangibile sotto scocca, però, è che otterrà lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm abbinato a una batteria più grande da 5.000 mAh.

Altra importante differenza è sul reparto affidabilità, con Honor che parla della sua nuova cerniera senza ingranaggi, riducendo la complessità del meccanismo all’interno. La società afferma che il dispositivo resisterà fino a 400.000 piegature.

Ancora, questa nuova ammiraglia VS propone una fotocamera primaria da 54 megapixel legata al sensore IMX800 di Sony, come quella trovata su Honor 70. Questo sensore è abbinato a un obiettivo wide e macro da 50 megapixel, oltre a un obiettivo zoom ottico 3x da 8 megapixel.

I preordini per Honor Magic VS 5G saranno avviati per la prima volta in Cina il 23 novembre, in una scelta di colorazioni arancione, ciano o nero. A un prezzo di circa 1.048 dollari, con il suo arrivo nei mercati mondiali che dovrebbe avvenire nel primo trimestre del 2023, anche se le informazioni sui prezzi non sono ancora disponibili.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Huawei sono disponibili da qui mentre per notizie e articoli dedicati a Honor si parte da questa pagina