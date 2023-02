La Commissione UE vieta TikTok ai dipendenti

La storia di TikTok in USA è costellata di indagini, diverse minacce di blocco totale e a dicembre 2022 è arrivato dal governo federale il divieto per i dipendenti di installare l’app, oltre che dalla maggior parte degli stati USA: ora le preoccupazioni e i divieti si estendono anche nel vecchio Continente dove la Commissione europea vieta TikTok sui terminali di lavoro e anche quelli personali dei dipendenti.

La richiesta formale impone che l’app TikTok venga rimossa entro il 15 marzo dai telefoni di lavoro di tutti i dipendenti della Commissione UE. Questo dovrà essere fatto anche sui terminali privati e personali dei dipendenti se su questi dispositivi sono memorizzati o transitano dati e messaggi di lavoro. I dipendenti che lo desiderano potranno installare TikTok sui propri dispositivi personali, a patto che prima vengano rimossi tutti i dati e documenti di lavoro.

È noto che il social dei video brevi è sotto indagine in diversi paesi: a novembre dello scorso anno anche la presidente della Commissione UE Ursula von Der Leyen ha confermato molteplici indagini in corso. Le preoccupazioni riguardano il trattamento dei dati personali degli utenti: i politici temono che il governo cinese possa costringere lo sviluppatore ByteDance a concedere l’accesso ai dati dei propri utenti, in costante crescita: solo in Europa sono 125 milioni.

Per il momento la Commissione UE non dichiara le ragioni precise del bando di TikTok sugli smartphone dei propri dipendenti, salvo indicare generiche motivazioni di privacy e sicurezza. Per adeguarsi alla legislazione GPDR in Europa, che richiede che i dati dei cittadini UE rimangono in UE, TikTok ha costruito un data center in Irlanda e ne progetta altri due.

Nel frattempo TikTok commenta la scelta della Commissione UE «Siamo delusi da questa decisione che riteniamo sbagliata e basata su idee errate» come riporta Corriere della Sera. Ora che la Commissione UE ha vietato TikTok ci si aspetta una decisione simile anche da parte del Parlamento e del Consiglio UE. Anche gli stati membri dell’Unione europea potrebbero decidere o proporre soluzioni simili, come già avvenuto in parlamento in Olanda e come potrebbe avvenire anche in Italia.

A marzo l’amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew testimonierà davanti al Congresso USA per offrire chiarimenti sulle relazioni tra la società madre ByteDance e il governo della Cina. Tutte le notizie su TikTok sono disponibili da questa pagina di macitynet.