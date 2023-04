Comprando UPDF Editor in sconto del 54% aJoysoft Password Remover è gratis

UPDF Editor è scontato del 54% e se lo comprate oggi ricevete in regalo aJoysoft Password Remover: un’interessante promozione che vi permetterà di mettere le mani su un ottimo editor PDF multipiattaforma (funziona su Mac, Windows, Android e iOS) con cui modificare il testo dei PDF, oltre ad annotarli, firmarli, crittografarli, unirli e dividerli, comprimerli ed organizzarli in maniera facile e veloce.

Di questo programma abbiamo già parlato altre volte (qui la recensione) ed include diverse funzioni interessanti come la scansione OCR e la conversione dei PDF in testi ricercabili e modificabili. Complessivamente, UPDF Editor è una delle migliori alternative ad Adobe Acrobat in quanto offre tutte le funzioni di manipolazione dei PDF ma è adatto anche ai principianti e poi adesso, con la promozione, si compra ad un prezzo conveniente.

La promozione di aprile nel dettaglio

Questo mese l’azienda ha deciso di scontare UPDF Editor del 54% per tutti i nuovi clienti, sicché l’abbonamento annuale adesso costa 29,99 € invece di 49,99 € mentre la licenza a vita viene proposta a 45,99 € invece di 99,99 € . E come se non bastasse, in regalo si ottiene il pratico aJoysoft Password Remover e 10 GB di spazio di archiviazione sul cloud. L’offerta

Perché scegliere UPDF Editor

Ecco i principali vantaggi per chi acquista la licenza:

(1) Facile da usare per modificare e sincronizzare i PDF

Il programma perfetto dovrebbe essere semplice da usare pur senza sacrificarne le funzionalità, e UPDF Editor riesce in questa impresa facilitando la modifica di testi e immagini nonché l’aggiunta di intestazioni a piè di pagina e l’applicazione di filigrane ai file PDF. Permette persino di modificare lo sfondo e aggiungere collegamenti esterni, insieme alla sincronizzazione sul cloud.

(2) Converte velocemente e in qualsiasi formato

Chi vuole può usarlo per convertire un PDF in un documento Word, oppure in formato PPT, XLS, CSV, XML, RTF, TXT, HTML e XML, oltre a codificarlo in immagini JPG, PNG, GIF, TIFF e BMP. Può anche convertire un PDF in PDF/A, l’ultima versione che supporta l’archiviazione delle informazioni.

(3) OCR con AI

UPDF Editor include la funzione di OCR avanzato per il riconoscimento ottico dei caratteri in modo tale da convertire i file PDF in testi ricercabili e modificabili in un lampo. Il motore è governato dall’intelligenza artificiale, che scansiona i documenti riconoscendo oltre 38 lingue tra cui anche l’italiano.

(4) Annotazione versatile

L’annotazione è una delle funzioni principali di UPDF Editor: con questo programma è possibile aggiungere (ma anche cancellare) commenti, marcature e timbri con un semplice click. Inoltre permette di gestire l’elenco dei commenti in modo da poterli ritrovare in futuro con estrema facilità.

(5) Organizzazione e produttività

UPDF Editor permette di organizzare i file PDF in modo da poter gestire le pagine e l’intero flusso di lavoro, inserendo pagine vuote o specifiche pagine da un PDF esterno. Consente inoltre di estrarre, dividere, ruotare e rimuovere pagine in un click e si può scorrere tra le pagine con varie modalità ad esempio saltando quelle pari o dispari.

(6) Portate il lavoro digitale al livello successivo

Non dimenticate poi che potete firmare digitalmente i PDF e crittografarli con una password, nonché compilare facilmente i documenti perché riconosce automaticamente i campi modulo e li mette in evidenza per ritrovarli facilmente. E per chi è preoccupato per le dimensioni dei file, c’è uno strumento che permette di comprimerli senza alcuna perdita di qualità.

Differenze tra Adobe Acrobat e UPDF

Offerta speciale: sconto esclusivo del 54% e aJoysoft Password Remover in omaggio

Sulla base di quanto appena spiegato, considerate questo: normalmente il prezzo per l’abbonamento è di 49,99 € l’anno, oppure dovete spendere 99,99 € per la licenza perpetua. Invece con l’offerta attualmente in corso pagherete solo 29,99 € l’abbonamento annuale oppure 45,99 € la suddetta licenza.

E non è tutto: in regalo ricevete aJoysoft Password Remover e 10 GB di spazio di archiviazione cloud. Cliccate qui per accedere all’offerta

Risposte alle domande più frequenti

Se acquisto la licenza perpetua, su quanti dispositivi posso installarla? C’è un limite?

Una singola licenza di UPDF Editor può essere utilizzata su un massimo di quattro dispositivi, nello specifico si può usare contemporaneamente su 2 computer (Windows o Mac non fa differenza) e 2 dispositivi mobili (anche qui iOS o Android). Tenete presente che potete continuare a usare la licenza anche dopo aver sostituito uno o più dispositivi e reinstallato l’app.

Dopo aver acquistato la licenza, posso ottenere un rimborso se non sono soddisfatto del prodotto?

Assolutamente si: UPDF offre la garanzia di rimborso entro 30 giorni dall’acquisto se non si è soddisfatti del programma.