Insta360 Flow 2 Pro è lo stabilizzatore AI nato per iPhone

Insta360 presenta Flow 2 Pro l’ultima evoluzione nel campo degli stabilizzatori per smartphone: funziona anche con terminali Android, ma è certificato Made for iPhone ed offre il meglio dell’integrazione in abbinamento ai terminali Apple.

Ideato per creatori, esploratori e professionisti, è presentato come “un gimbal alimentato ad AI” dal design compatto, in grado di trasformare lo smartphone in strumento per la creazione di contenuti.

Il produttore riferisce di un’integrazione estesa di Apple DockKit (tracking automatico), tracciamento IA Deep Track 4.0 rinnovato, e funzioni di livello professionale quali Active Zoom Tracking e Multi-Person Tracking. Avendo migliorato il treppiedi integrato, il power bank e il selfie stick, Flow 2 Pro è presentato come “un nuovo standard di riferimento per le riprese da smartphone”.

Ideato principalmente per iPhone, Flow 2 Pro sfrutta Apple DockKit per rendere possibile il tracciamento nativo dei soggetti con l’app Camera integrata nell’iPhone, ed anche per Blackmagic (incluso l’uso di SmartWheel) e più di 200 app iOS di terze parti.

Modalità Photo, Cinematic e Slow Motion: secondo il produttore, Flow 2 Pro elimina la necessità di software aggiuntivi, offrendo quello che serve senza bisogno di altri strumenti di terze parti. DockKit permette di trasformare il proprio dispositivo in uno strumento di produzione ideale per la creazione di contenuti, meeting virtuali, videochiamate, streaming in diretta e altro ancora.

Deep Track 4.0

Flow 2 Pro introduce Deep Track 4.0 per il tracciamento alimentato da AI. Disponibile nell’app Insta360, è pensato per creatori che hanno bisognodi funzioni avanzate e inquadrature costantemente centrate.

Tracciamento attivo dello zoom

Zoomare fino a 15 volte mentre si segue un soggetto in movimento è possibile grazie all’Active Zoom Tracking, ideale per catturare attività sportive ad alta intensità o scene lontane. A differenza dei concorrenti, che hanno dei limiti sulle capacità di zoom e non sono in grado di tracciare soggetti efficacemente nelle lunghe distanze, Flow 2 Pro promette “riprese nitide” e “perfettamente inquadrate a qualsiasi distanza”.

Tracciamento di Gruppo

Flow 2 Pro permette di tracciare più persone in tempo reale, mantenendo il gruppo inquadrato. L’AI si adatta automaticamente all’ambiente e segue ogni movimento, mettendo il gruppo al centro della scena.

Griglia Pro Framing

La Griglia Pro Framing integrata è una funzione assistita da AI pensata per incorporare il Rapporto Aureo nelle inquadrature. Guidando inquadratura e composizione, Flow 2 Pro offre supporto ai creatori alle prime armi per permettere loro di ottenere risultati professionali.

Quando si riprende con l’app Insta360, è possibile scegliere una delle 9 griglie, ed il gimbal analizzerà automaticamente la composizione e la posizione del soggetto per ottenere il risultato migliore.

Struttura robusta, tracciamento a 360° e modalità di inclinazione libera

La struttura più robusta di Flow 2 Pro promette una durata migliore con un treppiede più resistente, mentre la modalità “Free Tilt” è indicata come in grado di liberare “il potenziale creativo di registi e vlogger”. È possibile ottenere riprese con gru (ampi movimenti verticali e orizzontali, per narrazioni di livello cinematografico), Scatti inclinati (per migliorare le prospettive con movimenti di camera fluidi e controllati) e Combinazioni di gru più inclinazione.

Flow 2 Pro supporta anche Tracciamento panoramico infinito 360°, che permette di ruotare all’infinito per un tracciamento ininterrotto, utile con sport ad alta intensità, eventi dal vivo, o esperimenti per transizioni creative.

HDR e Codec avanzati

Flow 2 Pro supporta Dolby Vision e Apple ProRes (puà registrare in HDR, SDR o Log) , con vantaggi in termini di nitidezza cinematografica, profondità di colore e range dinamico. Tra gli highlights ci sono:

Specchio per Selfie

Il gimbal è dotato di uno specchio, permettendo ai creatori di inquadrare anche senza uno schermo, utile per selfie o vlogging utilizzando la fotocamera posteriore del telefono, per una qualità d’immagine superiore. È possibile aggiustare l’angolazione dello specchio con ogni inquadratura.

Teleprompter

Per le dirette o la creazione di contenuti non c’è bisogno di memorizzare testi, grazie alla Modalità Teleprompter del Flow 2 Pro; è possibile integrare i copioni direttamente nel flusso di lavoro per le loro riprese o dirette.

Controllo da remoto tramite Apple Watch o un secondo smartphone

È possibile controlla da remoto Flow 2 Pro utilizzando un Apple Watch o un secondo smartphone. Questo consente ai creatori di aggiustare le angolazioni, iniziare/interrompere le registrazioni, o gestire il tracciamento— tutto senza interruzioni durante le riprese.

Nuovi accessori

Il produttore offre accessori quali: Supporto magnetico per telefono (utilizzabile anche come supporto per schermo), Supporto di raffreddamento magnetico (ottimizzato per iPhone con due dimensioni per adattarsi a diversi modelli) e Supporto per zaini (riprese a mani libere in movimento).

Insta360 Flow 2 Pro sarà disponibile a partire da Gennaio 2025 in due colori: Grey e White. Il Kit Standard è venduto € 169,99, mentre il “Creator Kit” costa 199,99 €.