A poche ore di distanza dalla disponibilità della versione definitiva di iOS 14, Apple ha rilasciato agli sviluppatori la prima beta di iOS 14.2, di iPadOS 14.2 e di watchOS 7.1, versioni arrivate poco dopo il rilascio della beta 7 di macOS Big Sur, sistema operativo non ancora ufficialmente disponibile per tutti in versione definitiva.

Apple ha anche rilasciato la beta di Xcode 12.2 con supporto specifico per iOS 14.2 e altri futuri sistemi. Si vocifera da tempo che iPhone 12 dovrebbe arrivare con installato di serie iOS 14.1 e questo spiegherebbe perché Apple è già al lavoro sull’aggiornamento a iOS 14.2.

Tra le novità che il sito 9to5Mac segnala nella beta 1 di iOS 14.2, l’integrazione di Shazam nel Control Center, controlli multimediali migliorati con suggerimenti di contenuti e anche la nuova opzione “People Detection“.

L’integrazione di Shazam nel Centro di Controllo permette di richiamare al volo la funzione che consente di individuare brani senza bisogno di aprire l’app dedicata. Ora è anche più facile individuare e controllo TV e altoparlanti con supporto AirPlay; dal Control Center è possibile ottenere suggerimenti sui brani da riprodurre; se ascoltate i podcast, al termine della riproduzione della puntata vengono proposti nuovi suggerimenti da riprodurre direttamente da questa sezione. Quando si fa tap sul bottone AirPlay da una qualunque app, ad esempio, Apple Music, il menu è ora mostrato come popover, anziché sull’interno schermo riposizionandosi sulla schermata in base alle necessità per rimanere sempre in vista.

L’opzione “People Detection” nella Lente d’ingrandimento che è possibile attivare dalle impostazioni sull’Accessibilità, sfrutta la Realtà Aumentata per indicare la distanza tra noi e altre persone. Piccola novità è l’aggiornamento dell’icona dell’app Watch che ora mostra il cinturino Solo Loop.

