Apple lavora con Sony e Microsoft per l’app Apple TV sulle nuove console

Gli utenti delle console di prossima generazione in arrivo in tempo per gli acquisti di Natale avranno a disposizione anche l’app Apple TV: è questo quanto indicato da fonti diverse secondo le quali Apple sta lavorando con Sony e anche con Microsoft per completare i lavori sul software. Ma anche se Playstation 5 e le Xbox Series S e X riceveranno l’app Apple TV sembra che tra le due piattaforme ci sarà una differenza rilevante.

In passato non si era quasi mai visto un servizio Apple nell’ecosistema di un altro marchio, con l’eccezione non a caso di iTunes e iPod su Windows. Ma nell’era dei servizi in streaming utilizzabili praticamente su qualsiasi dispositivo indipendentemente dal costruttore, una mossa di questo tipo non solo risulta comprensibile anche per Cupertino ma addirittura necessaria.

Da oltre un anno l’app Apple TV è disponibile per diversi marchi di televisori di LG, Samsung, Sony e non solo, oltre ad Amazon Fire TV Stick. Per competere con colossi come Netflix e Disney anche Apple deve proporre il suo servizio streaming su quanti più dispositivi possibile. Dall’app è possibile acquistare e noleggiare film e documentari tramite il negozio iTunes Store, oltre che accedere al servizio in streaming in abbonamento Apple TV+.

La differenza principale è che l’utente non controllerà tutto con il telecomando del televisore ma potrà navigare e gestire l’interfaccia tramite il joypad incluso con la console. Mentre i lavori in corso di Apple con Sony e Microsoft sono una certezza, come segnala iMore, non è dato sapere quando le rispettive app Apple TV saranno disponibili, anche se molti sono pronti a puntare tutto per il primo giorno di disponibilità delle console nei negozi.

La versione per Xbox sembra sia già disponibile in fase di beta test per un numero limitato di utenti, come segnala iMore, invece per il momento sembra che solo quella per Playstation 5 includerà anche il supporto HomeKit per fungere da centralina per dispositivi e casa smart, come riporta 9to5Mac: una funzione aggiuntiva che potrebbe però non essere disponibile al momento del rilascio dell’app.

