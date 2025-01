Eclipsa Audio, da Samsung e Google il formato audio spaziale alternativo al Dolby Atmos

Pubblicità

Samsung e Google propongono Eclipsa Audio, standard audio 3D e open-source che dovrebbe essere possibile sfruttare a breve con video YouTube, con alcune TV Samsung del 2025 e nuove soundbar.

Il nuovo formato dovrebbe essere una alternativa gratuita al Dolby Atmos, formato audio 3D dominante per il quale produttori come Samsung devono pagare una licenza per l’utilizzo con TV e altri dispositivi.

Stando a quanto dichiarato da Samsung al sito statunitense The Verge, il risultato è simile a quanto offerto dall’Atmos; il formato supporta la regolazione di dati quali la posizione e l’intensità del suono, oltre che “riflessi spaziali”, elementi che permettono di offrire una esperienza 3D.

Samsung e Google avevano annunciato una partnership per lo sviluppo della tecnologia audio spaziale nel 2023, facendo inizialmente riferimento a quella che era denominata “Immersive Audio Model and Formats” (IAMF). All’epoca, il responsabile audio spaziale di Samsung, WooHyun Nan, aveva riferito che il formato avrebbe offerto “un completo framework open source per l’audio 3D”, con tutto ciò che serviva per “la creazione, la distribuzione e la distribuzione”.

Le specifiche IAMF sono state adottate dalla Alliance for Open Media, gruppo che dal 2015 spinge per l’adozione di codec royalty-free e che ha il supporto di aziende quali Amazon, Apple, Microsoft, Netflix oltre che le già citate Samsung e Google. Se i vari membri della Alliance for Open Media supporteranno il nuovo formato audio, potrebbero contribuire a farlo diffondere; bisogna ad ogni modo ricordare che sono stati necessari anni prima che un codec come l’AV1 prendesse piede.

Samsung e Google hanno previsto anche un programma di certificazione con la Telecommunications Technology Association “per garantire conformità nella qualità audio” tra i vari dispositivi che sfruttano il formato, alla stregua di quanto previsto da aziende quali Dolby e THX per la certificazione di vari accessori. Il supporto Dolby Atmos è integrato in vari prodotti Apple.