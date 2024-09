Prezzi AirPods 4 in Italia, il silenzio costa

Pubblicità

Al fianco della gamma iPhone 16 e Pro ed Apple Watch Series 10, Apple ha svelato i nuovi AirPods 4, disponibili con cancellazione del rumore, ma anche una versione standard più economica senza ANC. Al loro fianco anche un refresh delle cuffie AirPods Max, che in realtà introducono solo nuovi colori e connettore USB-C. In questo articolo trovate tutti i prezzi di listino delle novità Apple AirPods settembre 2024 in Italia.

AirPods standard, senza cancellazione del rumore ANC, sono proposte al prezzo di listino di 149 euro. Un po’ più caro il modello con riduzione del rumore attivo, che si acquista a 199 euro. Entrambi i modelli sono già disponibili per i preordinini e saranno disponibili nei negozi e in consegna a partire da venerdì 20 settembre prossimo.

Per alcuni utenti il prezzo di AirPods 4 con ANC potrebbe far propendere per il modello superiore AirPods Pro 2, a listino a 279 euro: la spesa aumentano ma offrono più tecnologia e con l’aggiornamento software anche funzioni audio avanzate per la salute dell’udito.

AirPods Max, invece, arrivano in nuove colorazioni e a differenza del precedente modello con Lightning, oltre alle nuove tonalità, presentano il connettore USB-C. Il prezzo di partenza rimane invariato rispetto al passato, potendosi acquistare a 579 euro. Da notare che Apple ha eliminato dal catalogo le precedenti versioni con connettore Lightning, così eliminando anche la possibilità di acquistare le precedenti colorazioni.

Prezzi AirPods 4 e Max

AirPods standard senza ANC: 149 euro

AirPods con cancellazione del rumore attivo (ANC): 199 euro

AirPods Max USB-C: 579 euro

Tutti i modelli di AirPods si acquistano da questo indirizzo sul sito Apple. Su Amazon, invece, le AirPods si acquistano a partire da questa pagina.

Se volete conoscere tutto quello che Apple ha presentato all’evento del 9 settembre potete accedere direttamente alle seguenti pagine: iPhone 16, iPhone 16 Pro, Apple Watch 10 e AirPods 2024. Invece tutte le novità su AirPods 4 sono in questo articolo di macitynet.