Con iPhone 12 arrivano Watch 6, AirPods Studio e un piccolo HomePod

Nel giro di poche ore arrivano due conferme e ulteriori dettagli sull’intera gamma di novità in arrivo da Apple per questo autunno; abbiamo già detto della disponibilità per metà ottobre degli iPhone 12 insieme ad AirTags e Watch 6: ora anche Bloomberg vede nell’immediato futuro di Cupertino anticipando insieme a iPhone 12 le prime cuffie a marchio Apple che forse si chiameranno AirPods Studio, una versione più piccola di HomePod a cui si affiancheranno anche Apple Watch Serie 6 e un nuovo iPad Air.

Il lungo elenco lascia prevedere una gamma prodotti particolarmente ricca per questo fine 2020. Oltre a quelli già citati si aggiungono infatti anche un nuovo modello di Apple Watch economico che andrà a sostituire l’attuale Serie 3 ancora proposto a listino. Viene anche citata una nuova Apple TV con processore più potente e un nuovo telecomando abbinato, dotato di funzionalità Find My per ritrovarlo quando lo si smarrisce.

A parte indicare il lancio scaglionato e leggermente posticipato degli iPhone 12 rispetto agli anni scorsi, in nessun caso la testata statunitense avanza delle tempistiche di arrivo di tutti i prodotti indicati, salvo segnalare che la nuova Apple TV potrebbe slittare a inizio 2021.

In realtà il report di Bloomberg offre un riepilogo e una conferma di diverse anticipazioni emerse finora, senza particolari novità sui dispositivi in arrivo: occorre comunque prenderlo in considerazione perché proviene da una delle testate USA più autorevoli e anche più affidabili nel prevedere mosse e novità di Apple. Tra i dettagli già emersi che trovano conferma l’arrivo della nuova colorazione blu per gli iPhone 12 che andrà a sostituire l’apprezzato Midnight Green (Verde notte), in questo senso intesa come colorazione riservata esclusivamente ai modelli Pro più costosi.

Nonostante la flessione del mercato smartphone, unita ai timori per la pandemia da coronavirus, il colosso di Cupertino prevede una domanda robusta per i suoi iPhone 12 5G: Apple sembra infatti aver ordinato la produzione di 75milioni di unità, mentre la previsione che circola tra i piani alti di Cupertino punta a spedizioni di 80 milioni di pezzi entro la fine di quest’anno.

Oltre a prodotti e dispositivi per questo autunno è previsto l’arrivo anche di Apple One, il pacchetto di abbonamenti unificato per diversi servizi di Cupertino di cui abbiamo parlato più estesamente in questo articolo.

