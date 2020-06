Con macOS Big Sur dettagli sull’utilizzo della batteria come su iPhone

Una novità di macOS 11 Big Sur è la scomparsa della sezione “Risparmio Energia” nelle Preferenze di Sistema in favore di una nuova sezione denominata “Batteria” e che sembra ricalcare le funzionalità che su iPhone, iPad e iPod touch permettono di avere una panoramica del livello di carica e dell’attività della batteria per le ultime 24 ore e gli ultimi 10 giorni.

Il sito Macrumors riferisce che è possibile ottenere un resoconto dettagliato sull’uso della batteria e ottenere vari dettali che consentono di capire da dove deriva il consumo maggiore. Non ci sono (almeno al momento) alcuni dettagli che è possibile visualizzare su iOS e iPadOS (es. la possibilità di coprire quali app hanno contribuito al consumo della batteria in un periodo di tempo e la percentuale di carica utilizzata da ogni app), ma l’aspetto generale è migliore e più moderno.

Oltre alla sezione con dati storici sull’utilizzo, è possibile richiamare la sezione Batteria con le tradizionali voci della sezione Risparmio Energia per mostrare lo stato della batteria nella barra dei menu, mettere in stop i dischi quando possibile, abilitar il Power Nap quando la batteria è in uso, ecc.

Facendo click sull’icona dedicata nella barra dei menu è possibile visualizzare una stima della durata della batteria (funzionalità che era stata rimossa con macOS Sierra: qui vi spieghiamo come riaverla); questa sezione, come sempre, mostra anche dettagli quali le app che stanno consumando particolarmente energia.

La versione beta di macOS Big Sur è disponibile sul sito Apple dedicato agli sviluppatori iscritti all’Apple Developer Program; la beta pubblica per gli utenti Mac sarà disponibile su beta.apple.com dal mese prossimo. macOS Big Sur sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno. Per altri dettagli su macOS 11 Big Sur vi rimandiamo a questo articolo.

Per tutte le altre notizie di approfondimento sull’edizione 2020 della WorldWide Developer Conference potete dare uno sguardo all’interno di questa sezione del nostro sito web. L’articolo riepilogativo delle novità principali della WWDC 2020 è invece qui.