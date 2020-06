I nuovi sfondi di iOS 14 e iPad OS 14 si possono già scaricare in HD

Ogni nuovo sistema operativo Apple viene accompagnato da uno o più sfondi identificativi e i nuovi iOS 14 e iPad OS 14 non fanno eccezione. In realtà sono gli stessi per entrambi visto che le dimensioni generose con cui vengono realizzati ne consentono una completa installazione senza perdita di qualità nel risultato finale. I sistemi operativi saranno disponibili al pubblico in autunno ma già da ieri gli sviluppatori possono metterci mano con la versione beta dalla quale è stato possibile estrarre i wallpaper per renderli disponibili a tutti.

Chi volesse quindi già oggi può cambiare faccia ad iPhone e iPad con le nuove immagini di Apple, anche se dentro gira iPad OS 13, iOS 13 o una versione precedente. Sono tre diverse immagini, ciascuna accompagnata dalla sua versione progettata su misura della modalità Scura: sei in totale quindi, con cui abbellire i dispositivi in attesa che siano poi selezionabili dall’interfaccia predefinita del sistema operativo.

In realtà nel momento in cui iOS 14 e iPad OS 14 saranno rilasciati è molto probabile che ci saranno anche delle nuove immagini a disposizione degli utenti e in tal caso non mancheremo di fornirvi la versione scaricabile per chi non può o non vuole aggiornare.

A pubblicare queste immagini è 9to5Mac e come da tradizione ve le proponiamo con l’elenco che segue. Sono in alta risoluzione e nel formato quadrato che consente di adattarle automaticamente ai diversi formati degli schermi di iPhone e iPad. Misurano nello specifico 2.048 x 2.048 pixel e il peso delle singole immagini ruota intorno a pochi MB. Non dovete far altro che salvarle nel rullino fotografico, aprire quella che più vi piace ed impostarla come sfondo.

Per quanto riguarda la WWDC 2020, abbiamo scritto un articolo riepilogativo delle novità principali che potete leggere cliccando qui. Tutti gli articoli di approfondimento, inclusi quelli che parlano delle funzioni che troveremo su iOS 14 e iPad OS 14, sono raccolti in questa sezione del nostro sito web.