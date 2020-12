Condivisione Famiglia ora include acquisti in-app e abbonamenti

Apple ha presentato questa funzione alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC 2020 a giugno ed ora è disponibile: gli utenti che sfruttano Condivisione Famiglia ora possono condividere anche acquisti in-app e abbonamenti con gli altri membri del nucleo familiare.

Finora infatti Condivisione Famiglia permette agli utenti di computer e dispositivi Apple di condividere gli acquisti di musica, film, ebook, abbonamenti Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e anche le app acquistate. L’inclusione in Condivisione Famiglia anche di acquisti in-app e abbonamenti per app e servizi terze parti è stata notificata agli utenti per la prima volta nelle scorse ore.

All’interno di Impostazioni, Apple ID e Abbonamenti è disponibile un nuovo pulsante che permette di attivare la condivisione famiglia iCloud anche per gli abbonamenti. Sempre nelle impostazioni è anche disponibile un nuovo pulsante che permette di disabilitare la condivisione in base a ogni singola app.

Occorre però rilevare che Condivisione Famiglia iCloud non è disponibile per tutte le app. Spetta infatti ai singoli sviluppatori abilitare questa funzione manualmente per ognuna delle proprie app, come segnala il programmatore Steve Harris. L’impostazione deve essere come sempre effettuata tramite il portale App Store Connect che Cupertino mette a disposizione dei programmatori per gestire ogni aspetto dei software pubblicati nei negozi digitali di Cupertino.

