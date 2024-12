Corea del Sud, il 10% della forza lavoro è composta da robot

Pubblicità

In Corea del Sud il 10% della forza lavoro è ora composta da robot, automi che dovrebbero permettere di affrontare il problema della diminuzione della popolazione dovuta al basso tasso di natalità.

Lo riferisce il sito TBS (The Business Standard) spiegando che ogni 10.000 dipendenti, nelle aziende sudcoreane sono presenti una media di 1102 robot, elemento che rende lo Stato dell’Asia orientale il primo al mondo in termini di robot usati al posto dei lavoratori umani, secondo dati riportati nell’indagine World Robotics 2024.

Nelle fabbriche della Corea del Sud sono presenti il doppio dei robot presenti di media in altre nazioni al mondo; a tallonare la Corea c’è Singapore, con 770 automi ogni 10.000 lavoratori.

La nazione con più robot al mondo è ad ogni modo la Cina, con 276.288 installati nel 2023, automi che rappresentano il 51% delle unità globali. Il Giappone si piazza al secondo posto con 46106 unità installate nel 2023.

Anche in India, mercato emergente, è stata registrata una crescita rapida nell’installazione dei robot, un aumento del tasso del 59% anno su anno, con 8510 unità nel 2023.

In Corea del Sud “la concentrazione dei robot è aumentata mediamente del 5% ogni anno” si legge nel report presentato dall’International Federation of Robotics (IFR), evidenziando fattori quali l’industria elettronica di fama mondiale e una forte industria automobilistica nell’economia coreana.

A livello globale, la concentrazione di robot è più che raddoppiata negli ultimi sette anni, passando da una media di 74 a 162 unità ogni 10.000 dipendenti. In Corea del Sud, inoltre, i robot sono sfruttati in nuovi settori, con macchinari sfruttati per incarichi dappertutto, inclusi alcuni lavori negli ospedali e nei ristoranti.

Il governo coreano ha investito in modo massiccio nell’industria robotica, scelta che vede come necessaria per la contrazione del numero di persone in età lavorativa a causa del basso tasso di natalità. Nel 2008 è stato promulgato l’Intelligent Robot Development and Promotion Act, sancendo per legge l’esistenza dell’industria robotica e da tale anno in poi il settore robot in Corea ha segnato un tasso di crescita medio annuo elevatissimo.

A inizio anno, il Ministero coreano del Commercio, dell’Industria e dell’Energia ha annunciato il quarto Intelligent Robot Basic Plan, con specifici investimenti pari a 2,4 miliardi di dollari nel settore pubblico e privato entro la fine del decennio.