Coronavirus: Gearbest lancia la pagina dedicata, con dispositivi e prodotti utili

Così come accaduto con altri siti, anche Gearbest ha lanciato una pagina dedicata a tutti i prodotti in vendita sul suo e-commerce potenzialmente utili per contrastare la diffusione del coronavirus COVID-19.

Disponibile anche sulla versione italiana del sito, la pagina introduce molto brevemente le caratteristiche del virus, comprese le modalità di trasmissione, per poi lasciare spazio ad una serie di gadget, accessori, prodotti e dispositivi che potrebbero essere utilizzati per prevenire il contagio o almeno per limitare i rischi di contrarlo.

Si parte con le famigerate mascherine, per lo più prodotti usa e getta, andate letteralmente a ruba nelle ultime settimane in Italia. Disponibili in particolare le mascherine a triplo strato e le mascherine FFP2 (conformi anche agli standard N95, KN95 e KF94).

Si prosegue con gadget o altri dispositivi utili, come termometri ad infrarossi per misurare la temperatura corporea e scoprire la presenza di febbre, e prodotti dedicati all’igiene, come guanti monouso, o occhiali per l’isolamento.

Non mancano prodotti per la disinfezione o pro igiene, come lo sterilizzatore per smartphone a raggi ultravioletti, diversi dispenser touchless per il sapone, ed altri gadget dedicati alla sterilizzazione.

Si conclude con prodotti dedicati alla cura e all’igiene della propria casa, prodotti per trascorrere il tempo a casa ed altre categoria, per finire con una FAQ dedicata al virus.

Consigliamo di consultare la pagina dedicata di Gearbest accedendo da questo link diretto.

Le offerte sono valide fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.