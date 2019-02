Come condividere la password del WiFi in un lampo tra iPhone, iPad e Mac

Ammettiamolo, se c’è una cosa davvero fastidiosa, quando ci si collega per la prima volta alla rete wireless a casa di un amico, è l’inserimento manuale della chilometrica password del router. Apple ha pensato bene di rendere il collegamento ancor più semplice: ecco come condividere la password del WiFi tra iPhone, iPad e Mac in un solo click.

Apple ha reso la condivisione della propria password della rete WiFi di casa estremamente semplice, potendola condividere con utenti iPhone, iPad e Mac in un solo click. La prima cosa da fare, naturalmente, sarà quella di dirigersi su Impostazioni->Generali-WiFi, sia dall’iPhone, iPad o Mac già collegato alla rete WiFi, sia sullo smartphone/tablet/mac da collegare.

Fatto ciò, mentre sull’ iPhone, iPad o Mac da collegare apparirà la classica schermata per l’inserimento manuale della password (immagine in alto), sul terminale già configurato apparirà un pop up, come quelli visibili nelle immagini in basso, grazie al quale sarà possibile condividere la chiave di protezione in un solo click. Sarà sufficiente, infatti, cliccare sul pulsante “Condividi password”, e attendere qualche secondo, per inviare la password al dispositivo che si sta configurando.

In questo modo, chi vorrà connettersi alla rete domestica, non dovrà inserire manualmente la password di protezione, ma la riceverà dal dispositivo già configurato.

Il metodo sopra descritto è altamente sicuro, in quanto la password del WiFi viene condivisa over the in forma criptata (crittografia 256-bit). Inoltre, anche se il dispositivo ricevente ha attiva la funzione portachiavi iCloud, non visualizzerà in chiaro la password della rete WiFi ricevuta con il superiore sistema, bensì una lunga serie di lettere e cifre, che non permetteranno di condividere con altri la password ricevuta.

Su macitynet.it trovate centinaia di tutorial per iPhone e iPad: partite da questa pagina.